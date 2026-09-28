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Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zur Täterschaft und zum Sachverhalt laufen auf Hochtouren.
Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zur Täterschaft und zum Sachverhalt laufen auf Hochtouren.
Getty Images/iStockphoto (Symbolbild)
E-Bikes und Fahrräder weg

Einbrecher räumen gleich mehrere Garagen leer

In Mieming brachen Unbekannte in vier Garagen ein. Sie erbeuteten fünf Fahrräder und einen Fahrradträger im fünfstelligen Wert.
André Wilding
Von André Wilding
28.09.2026, 07:10
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Gleich mehrere Garagen in Mieming wurden in der Nacht auf Sonntag zum Ziel von Einbrechern. In den Ortsteilen Obermieming und Barwies schlugen die unbekannten Täter insgesamt viermal zu.

Die betroffenen Garagen waren zum Teil versperrt. Dennoch gelang es den Tätern, einzudringen und mehrere hochwertige Fahrräder mitzunehmen.

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Vier E-Bikes gestohlen

Insgesamt verschwanden vier E-Bikes und ein Mountainbike. Außerdem nahmen die Täter einen Fahrradträger mit. Der Gesamtwert der gestohlenen Gegenstände liegt im niedrigen fünfstelligen Eurobereich.

E-Bike vom Parkplatz gestohlen – Täter auf der Flucht

Bei einem der Einbrüche wurde zudem ein Fenster beschädigt. Wie hoch der dabei entstandene Sachschaden ist, steht noch nicht fest.

Kripo ermittelt

Wer hinter der Einbruchsserie steckt, ist derzeit noch unklar. Die Kripo ermittelt zur Täterschaft und zu den genauen Umständen.

14-Jähriger stiehlt E-Bike und lackiert es sofort um

Nach den unbekannten Tätern und der gestohlenen Beute wird weiter gesucht.

wil,28.09.2026, 07:10
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