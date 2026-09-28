Einbrecher räumen gleich mehrere Garagen leer

Gleich mehrere Garagen in Mieming wurden in der Nacht auf Sonntag zum Ziel von Einbrechern. In den Ortsteilen Obermieming und Barwies schlugen die unbekannten Täter insgesamt viermal zu.
Die betroffenen Garagen waren zum Teil versperrt. Dennoch gelang es den Tätern, einzudringen und mehrere hochwertige Fahrräder mitzunehmen.
Insgesamt verschwanden vier E-Bikes und ein Mountainbike. Außerdem nahmen die Täter einen Fahrradträger mit. Der Gesamtwert der gestohlenen Gegenstände liegt im niedrigen fünfstelligen Eurobereich.
Bei einem der Einbrüche wurde zudem ein Fenster beschädigt. Wie hoch der dabei entstandene Sachschaden ist, steht noch nicht fest.
Wer hinter der Einbruchsserie steckt, ist derzeit noch unklar. Die Kripo ermittelt zur Täterschaft und zu den genauen Umständen.
Nach den unbekannten Tätern und der gestohlenen Beute wird weiter gesucht.