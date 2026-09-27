i Als der Elfjährige deswegen laut zu schreien begann, hat der Mann offenbar ein Messer gezogen und den Buben bedroht. (Symbolbild) iStock Damit hat er nicht gerechnet 41-Jähriger zückt Messer – wird umgehend abgeschoben Ein Elfjähriger wurde in Innsbruck Opfer eines versuchten Raubs. Die Polizei nahm den Verdächtigen wenig später fest und stellte ein Messer sicher. Von Newsdesk Heute 27.09.2026, 16:27 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Samstagnachmittag ist es im Bereich der Grenobler Brücke in Innsbruck zu einem Überfall gekommen. Ein 41-jähriger Mann soll versucht haben, einem Buben das Handy aus der Bauchtasche zu stehlen.

Als der Elfjährige deswegen laut zu schreien begann, hat der Mann offenbar ein Messer gezogen und den Buben bedroht. Er soll unter vorgehaltener Waffe gesagt haben, der Bub solle still sein.

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Wie der ORF berichtet, haben Passanten den Vorfall bemerkt und eingegriffen. Der Verdächtige ließ daraufhin von dem Buben ab.

Erst Festnahme, bald Abschiebung

Der Elfjährige konnte sich sein Handy wieder zurückholen. Kurz darauf hat eine Polizeistreife den Mann in der Nähe gestoppt. Das Klappmesser wurde bei ihm gefunden und sichergestellt.

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Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass gegen den tschechischen Staatsbürger bereits ein Aufenthaltsverbot in Österreich besteht.

Er wurde festgenommen und ins Polizeianhaltezentrum Innsbruck gebracht, damit er in sein Heimatland abgeschoben werden kann.