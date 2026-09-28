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Ein durchgeführter Alkotest ergab eine erhebliche Alkoholisierung.
Ein durchgeführter Alkotest ergab eine erhebliche Alkoholisierung.
Getty Images (Symbolbild)
Mann war betrunken

Eigenes Auto klemmt Lenker (63) an Hausmauer ein

Ein 63-Jähriger wurde beim Öffnen einer Tiefgarage zwischen Tor und Hausmauer eingeklemmt. Die Feuerwehr musste den Verletzten befreien.
André Wilding
Von André Wilding
28.09.2026, 07:19
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Ein folgenschweres Missgeschick hat am Sonntagabend einen Einsatz von Feuerwehr, Rettung und Polizei ausgelöst. Ein 63-jähriger Niederländer wurde von seinem eigenen Auto eingeklemmt und verletzt.

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Der Mann wollte gegen 23.30 Uhr mit seinem Pkw in eine Tiefgarage fahren und das Fahrzeug dort abstellen. Um das Garagentor mit einem Schlüsselchip zu öffnen, stieg er aus dem Auto.

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Auto beginnt plötzlich zu rollen

Während der 63-Jährige beim Tor stand, dürfte das Fahrzeug nicht richtig abgesichert gewesen sein. Der Pkw setzte sich plötzlich in Bewegung und klemmte die Beine des Mannes zwischen dem Tor und der Hausmauer ein.

Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr konnte den Niederländer rasch aus seiner Lage befreien. Anschließend wurde er vom Rettungsdienst erstversorgt.

Alkotest fällt positiv aus

Mit Verletzungen unbestimmten Grades wurde der 63-Jährige in das Bezirkskrankenhaus Reutte gebracht. Ein Alkotest ergab eine erhebliche Alkoholisierung. Daraufhin wurde ihm der Führerschein vorläufig abgenommen.

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Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Grän mit zwei Fahrzeugen, der Rettungsdienst sowie zwei Polizeistreifen.

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Nach Abschluss der Ermittlungen werden Berichte an die zuständigen Stellen übermittelt.

wil,28.09.2026, 07:19
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