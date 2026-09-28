i Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Fall bereits aufgenommen und bittet um Hinweise. Getty Images (Symbolbild) Polizei ermittelt Vandalen wüten rund um "Oktoberfest" in Matrei Rund um ein "Oktoberfest" in Matrei in Osttirol wurden mehrere Fahrzeuge beschädigt. Auch Kennzeichentafeln verschwanden. Von André Wilding 28.09.2026, 07:11 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Unbekannte haben rund um eine "Oktoberfest"-Veranstaltung in Matrei in Osttirol mehrere abgestellte Fahrzeuge beschädigt. Die Vorfälle ereigneten sich zwischen 25. und 27. September im Bereich des Festzeltes am Gondelparkplatz.

Alle vier Reifen beschädigt

In der Nacht auf den 26. September traf es einen abgestellten Pkw. Mit einem bisher unbekannten Werkzeug wurden alle vier Reifen des Autos beschädigt.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

In der darauffolgenden Nacht kam es erneut zu Beschädigungen. Diesmal wurde ein abgestelltes Motorfahrrad stark beschädigt. Außerdem wurde dessen Kennzeichentafel abgenommen und mitgenommen.

Auch Kennzeichen von Pkw weg

Damit nicht genug: Von einem weiteren abgestellten Pkw wurden beide Kennzeichentafeln entfernt. Auch diese verschwanden.

Die Sachbeschädigungen und Urkundenunterdrückungen dürften sich jeweils in den späten Abendstunden ereignet haben.

Die Bilder des Tages i ?

Zeugen und Personen, welche Hinweise zur jeweiligen Täterschaft bzw. den Vorkommnissen geben können, werden ersucht, sich an die Polizeiinspektion Matrei in Osttirol (Telefon: 059133/7234) bzw. jede weitere Polizeidienststelle zu wenden.