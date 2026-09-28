Vandalen wüten rund um "Oktoberfest" in Matrei

Unbekannte haben rund um eine "Oktoberfest"-Veranstaltung in Matrei in Osttirol mehrere abgestellte Fahrzeuge beschädigt. Die Vorfälle ereigneten sich zwischen 25. und 27. September im Bereich des Festzeltes am Gondelparkplatz.
In der Nacht auf den 26. September traf es einen abgestellten Pkw. Mit einem bisher unbekannten Werkzeug wurden alle vier Reifen des Autos beschädigt.
In der darauffolgenden Nacht kam es erneut zu Beschädigungen. Diesmal wurde ein abgestelltes Motorfahrrad stark beschädigt. Außerdem wurde dessen Kennzeichentafel abgenommen und mitgenommen.
Damit nicht genug: Von einem weiteren abgestellten Pkw wurden beide Kennzeichentafeln entfernt. Auch diese verschwanden.
Die Sachbeschädigungen und Urkundenunterdrückungen dürften sich jeweils in den späten Abendstunden ereignet haben.
Zeugen und Personen, welche Hinweise zur jeweiligen Täterschaft bzw. den Vorkommnissen geben können, werden ersucht, sich an die Polizeiinspektion Matrei in Osttirol (Telefon: 059133/7234) bzw. jede weitere Polizeidienststelle zu wenden.