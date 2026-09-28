i Die Polizei stoppte die jungen Raser. iStock 136 km/h in 60er Zone Duo liefert sich Rennen: Polizei nimmt Führerscheine ab In Innsbruck fielen der Polizei mehrere verdächtige Fahrzeuge auf. Auf einmal beschleunigten zwei davon auf über 130 km/h. Von Michael Rauhofer-Redl 28.09.2026, 15:02 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein abendlicher Ausflug in Innsbruck endete am Sonntagabend für zwei junge Lenker unschön. Wie die Pressestelle der Landespolizeidirektion Tirol nun in einer Aussendung mitteilt, wurde den beiden ihr Probeführerschein abgenommen und ihre Fahrzeuge beschlagnahmt.

Gegen 23:00 Uhr wurden von einer Polizeistreife im Stadtgebiet von Innsbruck auf der Tiroler Straße mehrere Pkw mit auffälliger Fahrweise wahrgenommen. Die Pkw waren von der Mühlauer Brücke in Richtung Osten unterwegs.

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Duo beschleunigte massiv

Plötzlich beschleunigten zwei nebeneinander fahrende Pkw massiv. Durch das nachfahrende Streifenfahrzeug konnte eine Überschreitung der geltenden Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h nach Abzug der Toleranz um 76 km/h festgestellt werden. Die Lenker waren also mit 136 km/h unterwegs.

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Beide Fahrzeuge konnten angehalten werden. Den beiden Lenkern, einem 19-jährigen Österreicher und einer 18-jährigen Österreicherin, wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und beide Fahrzeuge wurden vorläufig beschlagnahmt. Beide Personen sind noch im Besitze eines Probeführerscheines.