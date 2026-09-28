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Strafbefehl gegen Jimi Blue Ochsenknecht.
Strafbefehl gegen Jimi Blue Ochsenknecht.
IMAGO/Future Image
Prozess geht weiter

Jimi Blue drohen in Tirol bis zu drei Jahre Haft

Jimi Blue Ochsenknecht muss am Donnerstag erneut in Innsbruck vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft hatte gegen die Diversion berufen.
Österreich Heute
Von Österreich Heute
28.09.2026, 09:12
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Für Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht geht der Prozess in Tirol diese Woche in die nächste Runde. Der deutsche Schauspieler muss sich erneut am Landesgericht Innsbruck verantworten. Es geht um den Vorwurf des schweren Betrugs.

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Eigentlich war die Sache für den 35-Jährigen bereits erledigt. Im August 2025 musste Ochsenknecht wegen einer nicht bezahlten Hotelrechnung in Kirchberg (Tirol) von knapp 14.000 Euro vor Gericht.

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Statt einer Verurteilung endete das Verfahren damals mit einer Diversion. Ochsenknecht wurde ein Bußgeld auferlegt, das er in Raten bezahlen sollte.

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Staatsanwaltschaft berief gegen Diversion

Noch war es aber nicht erledigt: Die Staatsanwaltschaft berief erfolgreich gegen diese Einigung. Jetzt wird der Prozess am Donnerstag am Landesgericht Innsbruck fortgesetzt.

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Voraussetzung nicht erfüllt

Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft fehle Ochsenknecht die notwendige Einsicht in das Unrecht seiner Tat. Genau dieses Unrechtsbewusstsein ist jedoch eine Voraussetzung für eine Diversion.

Bis zu drei Jahre Haft möglich

Damit steht für den Schauspieler erneut einiges auf dem Spiel. Sollte es zu einer Verurteilung kommen, drohen Jimi Blue Ochsenknecht bis zu drei Jahre Haft.

red,28.09.2026, 09:12
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