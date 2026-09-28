Jimi Blue drohen in Tirol bis zu drei Jahre Haft

Für Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht geht der Prozess in Tirol diese Woche in die nächste Runde. Der deutsche Schauspieler muss sich erneut am Landesgericht Innsbruck verantworten. Es geht um den Vorwurf des schweren Betrugs.
Eigentlich war die Sache für den 35-Jährigen bereits erledigt. Im August 2025 musste Ochsenknecht wegen einer nicht bezahlten Hotelrechnung in Kirchberg (Tirol) von knapp 14.000 Euro vor Gericht.
Statt einer Verurteilung endete das Verfahren damals mit einer Diversion. Ochsenknecht wurde ein Bußgeld auferlegt, das er in Raten bezahlen sollte.
Noch war es aber nicht erledigt: Die Staatsanwaltschaft berief erfolgreich gegen diese Einigung. Jetzt wird der Prozess am Donnerstag am Landesgericht Innsbruck fortgesetzt.
Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft fehle Ochsenknecht die notwendige Einsicht in das Unrecht seiner Tat. Genau dieses Unrechtsbewusstsein ist jedoch eine Voraussetzung für eine Diversion.
Damit steht für den Schauspieler erneut einiges auf dem Spiel. Sollte es zu einer Verurteilung kommen, drohen Jimi Blue Ochsenknecht bis zu drei Jahre Haft.