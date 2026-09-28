i Carolin Schmidt (25) wird seit einer Bergwanderung im bayrisch-tirolerischen Alpen-Grenzgebiet vermisst. PP Oberbayern Süd Bergwanderin vermisst 25-Jährige geht in die Alpen und verschwindet spurlos Seit mehr als zwei Wochen fehlt von Carolin Schmidt jede Spur. Die 25-Jährige war zuvor im Grenzgebiet zu Tirol unterwegs. Von Newsdesk Heute 28.09.2026, 21:28 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Große Sorge um Carolin Schmidt: Die 25-Jährige aus Südhessen wird seit dem 6. September 2026 vermisst. Zuvor hatte sie sich bereits seit dem 24. August im Raum Garmisch-Partenkirchen und Mittenwald aufgehalten.

Am 6. September hatten Angehörige zum letzten Mal Kontakt mit der jungen Frau. Seither ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Nachdem kein Kontakt mehr hergestellt werden konnte, erstatteten Angehörige bei der Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen Vermisstenanzeige.

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Die bisherigen Suchmaßnahmen mit mehreren Polizeistreifen und einem Polizeihubschrauber blieben ohne Erfolg.

Vermisste war im Grenzgebiet zu Tirol unterwegs

Die 25-Jährige gilt als sehr bergaffin. Nach Angaben der Polizei war sie in den Tagen vor ihrem Verschwinden bereits zweimal beim Bergwandern.

Blick vom Hohen Kranzberg auf die Ostflanke des Wettersteingebirges mit der Oberen Wettersteinspitze. imago/Manngold

Dabei hielt sie sich auch im Grenzgebiet zwischen Deutschland und Österreich auf. Unter anderem war sie auf der Wettersteinspitze unterwegs.

Nun hoffen die Ermittler auf Hinweise aus der Bevölkerung. Die Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen bittet Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der 25-Jährigen geben können, sich unter der Telefonnummer (08821) 9170 zu melden.

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So wird Carolin Schmidt beschrieben

Carolin Schmidt ist etwa 1,75 Meter groß und sehr schlank. Sie hat blonde, mittellange Haare und blaue Augen.

Vermutlich trägt sie eine grau-rosa Fleecejacke und hat einen Rucksack der Marke Deuter bei sich. Weitere Details zu ihrer Bekleidung sind derzeit nicht bekannt.