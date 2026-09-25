i Bezirksvorsteher Dietmar Baurecht und Gemeinderätin Claudia Laschan fordern Maßnahmen. Fotos: Denise Auer, Helmut Graf; Bildmontage: "Heute" Bürgerbeschwerden nehmen zu Drogen-Hotspot – Bezirk will Polizeiinspektion bei U6 Rund um die Gumpendorfer Straße häufen sich laut dem 15. Bezirk die Beschwerden. Gemeldet werden auch Drogenhandel, Gewalt und Einbrüche. Von Wien Heute 25.09.2026, 21:39 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Bezirksvorstehung Rudolfsheim-Fünfhaus sieht rund um die Gumpendorfer Straße eine zunehmende Problemlage. Im Vergleich zum Vorjahr seien heuer deutlich mehr Bürgerbeschwerden zum Thema Drogenkonsum im öffentlichen Raum eingegangen.

Der 15. Bezirk fordert nun mehr Polizeipräsenz, legale Konsumräume und eine fixe Polizeiinspektion bei der U-Bahn-Station Gumpendorfer Straße.

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Immer mehr Beschwerden

Laut Bezirksvorstehung haben sich die Anliegen und Beschwerden von Anrainern heuer im Vergleich zu 2025 deutlich erhöht. Im Mittelpunkt stehen Beobachtungen von Drogenkonsum im öffentlichen Raum. Gemeldet werden laut Bezirk aber auch strafrechtlich relevante Vorfälle wie Drogenhandel, körperliche Gewalt und Hauseinbrüche.

Bezirksvorsteher Dietmar Baurecht und Gemeinderätin Claudia Laschan gaben einen Einblick in die aktuelle Situation rund um die Gumpendorfer Straße. Denise Auer

"Als Bezirksvorsteher ist man direkt am Puls des Zusammenlebens und dreht an Stellschrauben, um Veränderungen einzuleiten: Es braucht mehr Polizei, es braucht soziale Lösungen, die gesellschaftliche Teilhabe garantieren und Verbesserungen vor der eigenen Haustüre", sagt Bezirksvorsteher Dietmar Baurecht (SPÖ).

Mehr Polizei und Konsumräume gefordert

Um die Situation zu entschärfen, fordert der Bezirk mehr Polizeikräfte, die im 15. Bezirk stationiert sind. Dabei soll es sowohl um uniformierte Beamte als auch um Polizisten in Zivil gehen. Zusätzlich spricht sich die Bezirksvorstehung für legale Konsumräume aus.

Eine weitere zentrale Forderung ist eine fixe Polizeiinspektion direkt bei der U-Bahn-Station Gumpendorfer Straße. Dadurch sollen laut Bezirk schnellere Zugriffsmöglichkeiten und eine effektivere Kriminalitätsbekämpfung ermöglicht werden.

Bezirk setzt bereits Maßnahmen

Gleichzeitig verweist die Bezirksvorstehung auf bereits gesetzte Maßnahmen. Die soziale Arbeit wurde in den vergangenen Jahren budgetär mehrmals aufgestockt. Zusätzliche Beleuchtung ist in Vorbereitung, unter anderem beim Übergang von der Sechshauser Straße in die Gumpendorfer Straße neben der Hundezone.

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Auch die Reinigungsintervalle in den Gebieten rund um die Gumpendorfer Straße wurden erhöht. Bei den Parkanlagen sollen die Öffnungszeiten zudem enger mit Einrichtungen wie Kindergärten abgestimmt werden. Darüber hinaus finden laut Bezirk laufend Gespräche mit Experten aus Suchthilfe, Polizei, Medizin, Sozialer Arbeit, Fachdienststellen und mit Verkehrsdienstleistern statt.

Mehr Sicherheit im öffentlichen Raum

Mit den geforderten Maßnahmen will der Bezirk mehrere Probleme gleichzeitig angehen. Mehr Polizei soll den Beamten schnellere Zugriffsmöglichkeiten geben und den Suchtmittelverkauf im öffentlichen Raum erschweren. Legale Konsumräume sollen wiederum einen geschützten Rahmen für Suchtkranke schaffen und gleichzeitig Konsum sowie Spritzenmaterial stärker aus dem öffentlichen Raum verlagern.

Davon sollen laut Bezirksvorstehung auch Anrainer, Eltern, Kinder und Jugendliche profitieren. Gleichzeitig könnten Polizei und Suchthilfe durch eine stärkere Verteilung der Angebote entlastet werden.