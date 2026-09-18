i Im 19. Bezirk soll die Sicherheitskommission nun konkrete Möglichkeiten prüfen, wie Polizeistationen auch nachts besetzt werden können. iStock (Symbolbild) Vorfälle häufen sich Mehr Polizei in der Nacht – Wiener Bezirk erhöht Druck Döbling will mehr Polizeipräsenz in den Abendstunden. Nach einem einstimmigen Signal der Bezirksvertretung soll der Vorschlag geprüft werden. Von Wien Heute 18.09.2026, 11:42 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In Döbling soll die Polizei auch in den Abend- und Nachtstunden stärker vor Ort sein. Die Bezirksvertretung hat sich einstimmig mit einer FPÖ-Initiative für nachts besetzte Polizeiinspektionen befasst.

Im Fokus stehen die Polizeiinspektionen in der Billrothstraße, Krottenbachstraße und am Nußdorfer Platz. Die FPÖ begründet die Forderung unter anderem mit wiederkehrenden Vorfällen mit Jugendgruppen, Belästigungen, aggressivem Verhalten und Sachbeschädigungen.

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Sicherheit rund um die Uhr

Für Klemens Resch, gf. Bezirksparteiobmann der FPÖ-Döbling und Landtagsabgeordneten, ist der einstimmige Beschluss ein erster Erfolg: "Das einstimmige Signal der Bezirksvertretung zeigt, dass wir mit unserer Initiative einen wichtigen Punkt angesprochen haben. Die Menschen in Döbling müssen sich darauf verlassen können, dass ihre Polizeiinspektionen auch in den Abend- und Nachtstunden besetzt sind. Sicherheit darf keine Frage der Uhrzeit sein", erklärt Resch.

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Kommission soll Vorschlag prüfen

Nun soll die Sicherheitskommission konkrete Möglichkeiten prüfen und die nächsten Schritte vorbereiten. "Dort wollen wir gemeinsam mit den zuständigen Stellen ausloten, wie wir wieder zu besetzten Polizeiinspektionen in der Nacht kommen. Gleichzeitig werden wir den Druck auf Bürgermeister Ludwig und Innenminister Karner erhöhen, damit dem klaren Wunsch aus Döbling Rechnung getragen wird", so Resch.

Resch kündigt an, weiter an der Forderung festzuhalten: "Für uns ist das ein erster wichtiger Zwischenschritt und ein Erfolg für Döbling. Wir sind unserem Anspruch als Sicherheitspartei gerecht geworden und werden weiter darauf drängen, dass konkrete Verbesserungen folgen. Die Sicherheit der Döblinger steht für uns ganz oben."