i Bei den Straßenbahnen 25, 26 und 27 kommt es zu Einschränkungen. Helmut Graf (Archivbild) Wiener Linien bessern nach Öffi-Ärger in Floridsdorf – Ersatzbusse sind überfüllt Gleisarbeiten sorgen derzeit in Floridsdorf für Einschränkungen bei drei Bim-Linien. Der Ersatzbus 26E ist vor allem im Frühverkehr überfüllt. Von Wien Heute 23.09.2026, 12:42 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Geduld brauchen derzeit viele Öffi-Fahrgäste in Floridsdorf: Wegen Gleisarbeiten in der Donaufelder Straße fallen bei den Straßenbahnen 25, 26 und 27 wichtige Verbindungen teilweise weg. Der eingesetzte Ersatzbus 26E sorgt nun selbst für Frust – vor allem im morgendlichen Berufsverkehr, wie ORF Wien berichtet.

Längere Fahrtzeiten, volle Busse

Auf rund 1.100 Metern werden die Gleise erneuert. Für die betroffenen Bim-Linien bedeutet das Einschränkungen: Die Stationen Carminweg, Fultonstraße und Hoßplatz können derzeit nicht wie gewohnt angefahren werden. Teilweise werden die Linien verkürzt geführt oder umgeleitet.

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Für die Fahrgäste heißt das: Umsteigen und warten. Berichtet wird von zusätzlichen Fahrzeiten von bis zu 20 Minuten. Besonders zu Stoßzeiten sollen die Ersatzbusse zudem derart voll sein, dass es für manche Fahrgäste schwierig wird, überhaupt mitzukommen. Auch Menschen mit Rollstuhl oder Kinderwagen seien davon besonders betroffen.

Kritik von den Grünen

Auch die Grünen Floridsdorf üben Kritik. Man verstehe zwar, dass die Gleise erneuert werden müssen. "Es ist aber vollkommen naiv zu glauben, dass drei Straßenbahnlinien von einem einzigen Bus ersetzt werden können, der nur alle vier bis fünf Minuten fährt", heißt es in einem Facebook-Video der Grünen Floridsdorf. Sie fordern mehr Busse in kürzeren Abständen.

Wiener Linien bessern nach

Dass ein einziger Ersatzbus den Ausfall von drei Straßenbahnlinien nicht vollständig auffangen kann, bestätigen auch die Wiener Linien gegenüber dem ORF. Sie verweisen deshalb auf weitere Ausweichmöglichkeiten im Öffi-Netz.

Gleichzeitig wurde beim Ersatzverkehr nachgebessert. "Wir sorgen dafür, dass die Intervalle stabiler sind. Wir haben die Ampelschaltungen zum Beispiel optimiert", erklärt Wiener-Linien-Sprecherin Deborah Giehrl. Zusätzlich stehen Service-Mitarbeiter an wichtigen Umsteigepunkten, etwa in Floridsdorf, bereit.

Die Einschränkungen werden die Fahrgäste allerdings noch länger begleiten: Die Bauarbeiten in der Donaufelder Straße sollen bis Ende Dezember dauern.