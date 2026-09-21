i Am Julius-Tandler-Platz herrscht ein Tauben-Problem. Der Bezirk will dagegen vorgehen. Fotos: Denise Auer, Sabine Hertel; Bildmontage: "Heute" Am Julius-Tandler-Platz Tauben-Plage im 9. Bezirk – Bezirk prüft Taubenschlag Am Julius-Tandler-Platz wird der Tauben-Ärger immer größer. Der Bezirk lässt nun prüfen, ob ein Taubenschlag für Entlastung sorgen kann. Von Wien Heute 21.09.2026, 19:47 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Julius-Tandler-Platz vor dem Franz-Josefs-Bahnhof am Alsergrund nimmt das Taubenproblem weiter zu. Der Bezirk will nun gegensteuern und prüfen lassen, ob ein zusätzlicher Taubenschlag eingerichtet werden kann.

Die Stadt hat bereits reagiert: Die MA 48 reinigt den Platz mittlerweile häufiger, um die Verschmutzung einzudämmen. Zusätzlich sollen die Waste Watchers verstärkt kontrollieren. Auch Hinweistafeln weisen darauf hin, dass das Füttern der Tauben verboten ist.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Taubenschlag wird geprüft

"Wir haben die Waste Watchers um verstärkte Kontrollen gebeten. Wir haben Hinweistafeln vor Ort, auf denen wir darauf hinweisen, die Tauben nicht zu füttern", sagt Alsergrund-Bezirksvorsteherin Saya Ahmad (SPÖ) gegenüber ORF Wien.

Die Bilder des Tages i ?

Nun soll auch ein Taubenschlag für Entlastung sorgen. Ahmad hat die zuständige Stelle der Stadt mit einer Prüfung beauftragt. "Wir haben die zuständige Stelle von der Stadt Wien um Überprüfung gebeten. Das heißt, wir müssen jetzt einfach warten, bis diese Prüfung auch vonstatten gegangen ist." In Wien gibt es derzeit vier von der Stadt betreute Taubenschläge. Dort werden die gelegten Taubeneier durch künstliche Eier ersetzt. So soll die Vermehrung der Tiere kontrolliert werden.

Tierschutz Austria will helfen

Unterstützung kommt auch von Tierschutz Austria. Der Verein bestätigte gegenüber dem ORF, dass er sich an dem möglichen Projekt beteiligen würde. Dabei geht es insbesondere darum, private Fütterungen rund um den Taubenschlag zu verhindern.

"Wird dieses Projekt umgesetzt, unterstützen wir vom Wiener Tierschutzverein (Tierschutz Austria) gerne dabei, dass rund um den Schlag keine privaten Fütterungen mehr stattfinden", heißt es in einem Schreiben an die Bezirksvorsteherin.