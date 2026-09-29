i Von der 25-Jährigen fehlt jede Spur. Zuvor war sie auf der Wettersteinspitze unterwegs. imago/Manngold, PP Oberbayern Süd, "Heute"-Montage (KI-generiert) Bereits seit drei Wochen Frau (25) in den Alpen verschwunden – jede Spur fehlt Große Sorge um eine 25-Jährige in den Alpen. Seit drei Wochen ist die Deutsche wie vom Erdboden verschluckt. Die Suche blieb erfolglos. Von Newsdesk Heute 29.09.2026, 11:08 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das Bangen um eine junge Deutsche geht weiter: Bereits seit drei Wochen fehlt von Carolin Schmidt (25) jede Spur. Die Frau aus Südhessen hatte sich seit dem 24. August im Raum Garmisch-Partenkirchen und Mittenwald aufgehalten.

Ihre Angehörigen hatten zuletzt am 6. September Kontakt mit der 25-Jährigen. Danach herrschte Funkstille. Eine Vermisstenanzeige bei der Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen folgte.

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Suchmaßnahmen erfolglos

Laut Polizeiangaben war die junge Frau in den Tagen vor ihrem Verschwinden bereits zweimal beim Bergwandern. Die Deutsche gilt als sehr bergaffin und hielt sich zuvor im Grenzgebiet zwischen Deutschland und Österreich auf. Auch auf der Wettersteinspitze war sie unterwegs.

Bisherige Suchmaßnahmen mittels mehrerer Polizeistreifen und einem Polizeihubschrauber verliefen jedoch erfolglos. Daher hoffen die Ermittler nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.

So sieht Carolin aus

Carolin soll etwa 1,75 Meter groß und sehr schlank sein. Sie hat blonde, mittellange Haare und blaue Augen. Zudem trage die 25-Jährige vermutlich eine grau-rosa Fleecejacke. Des Weiteren habe sie einen Rucksack der Marke Deuter bei sich.

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Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der 25-Jährigen geben können, sollen sich nun unter der Telefonnummer (08821) 9170 bei der Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen melden.