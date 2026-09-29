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Die Polizei bittet um Hinweise.
Die Polizei bittet um Hinweise.
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Zeugen gesucht

Auto erfasst Österreicher (16) – Lenker fährt weiter

In Matrei in Osttirol wurde ein 16-Jähriger von einem Pkw erfasst und schwer verletzt. Der Lenker beging Fahrerflucht. Die Polizei bittet um Hinweise.
Newsdesk Heute
Von Newsdesk Heute
29.09.2026, 16:59
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Zwei Passantinnen fanden in der Nacht auf Sonntag einen schwer verletzten 16-Jährigen auf der Straße in Matrei in Osttirol vor. Der Einheimische wurde zuvor von einem Auto angefahren. Der Lenker fuhr aber einfach weiter, ohne sich um den Jugendlichen zu kümmern.

Zu dem Vorfall sei es zwischen 3 und 3.20 Uhr auf der Virentalstraße (L24, Ortsdurchfahrt) im Bereich der Bushaltestelle beim Spar Markt gekommen. Die Passantinnen alarmierten, nachdem sie den 16-Jährigen gefunden hatten, die Einsatzkräfte.

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Zu dem Unfalllenker tappt die Polizei nach wie vor im Dunkeln. Nun bittet man die Bevölkerung um Hinweise. Zeugen die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum beteiligten Fahrzeug bzw. dessen Lenker geben können sollen sich unter der Telefonnummer 059133 / 7234 100 bei der Polizeiinspektion Matrei in Osttirol melden.

red,29.09.2026, 16:59
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