i Das neue "Explore Boost" soll Schulwege und Familienausflüge erleichtern. Vorgestellt wurde das Kinder-E-Bike erstmals bei einem Großevent in Tirol. Movematic Media/Simon Roher Weltpremiere in Ischgl Mit diesem E-Bike machen jetzt auch 6-Jährige "woom" Der Wiener Fahrradhersteller woom erweitert sein Angebot um ein neues E-Bike für Kinder. Das "Explore Boost" soll schon für Schulkinder geeignet sein. Von Team Wirtschaft 21.09.2026, 20:47 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Seine Europa-Premiere feierte das neue Modell Anfang September im Tiroler Paznaun. Dort fand vom 3. bis 5. September die "E-Bike WM für Jedermann" in Ischgl und Galtür statt. Mehr als 1.500 Menschen aus 37 Nationen nahmen an dem Großevent teil.

Abseits der Strecke zeigte woom im Rahmen der E-Bike-Ausstellung erstmals das neue "Explore Boost". Interessierte Kinder und Eltern konnten bereits erste Testfahrten absolvieren. Der Verkaufsstart ist aber erst für Jänner 2027 geplant.

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Das neue E-Bike soll in den Größen 20, 24 und 26 Zoll erscheinen. Damit richtet es sich laut Hersteller an Kinder zwischen 6 und 14 Jahren mit einer Körpergröße von 115 bis 165 Zentimetern.

Vor allem die 20-Zoll-Version sticht dabei hervor. Das Unternehmen richtet sich damit bereits an Kinder im Volksschulalter. Vergleichbare Kinder-E-Bikes – wie auch das im Vorjahr präsentierte "Explore e" von woom – beginnen häufig erst bei 24 Zoll und sind für ältere oder größere Fahrer gedacht.

Kleiner Akku soll Gewicht sparen

Viele E-Bikes für Kinder sind auf längere Touren im Gelände ausgelegt. Entsprechend groß fallen die Akkus aus, was auch das Gewicht des gesamten Fahrrads erhöht. Woom verfolgt beim neuen Modell einen anderen Ansatz.

Das "Explore Boost" soll vor allem im Alltag, auf dem Schulweg und bei gemeinsamen Ausflügen zum Einsatz kommen. Der Akku verfügt nach Angaben des Herstellers über eine Kapazität von 123 Wattstunden.

Zu schnell unterwegs? Über eine Smartphone-App sollen Eltern die Geschwindigkeit begrenzen und einzelne Fahrmodi abschalten können. Flo Mitteregger

Das soll das Rad um 25 Prozent leichter als herkömmliche Kinder-E-Bikes und damit für Kinder einfacher zu handhaben machen. Auch Eltern dürften davon profitieren, wenn das Fahrrad über Stufen getragen, in einen Keller gebracht oder in ein Auto gehoben werden muss.

Der Akku kann mit einem Handgriff aus dem Fahrrad genommen werden. Geladen wird er über einen USB-C-Anschluss. Wegen seiner kompakten Form soll er sich außerdem in einem Rucksack transportieren lassen. Bei Bedarf kann ein zweiter Akku mitgenommen werden. Nach Angaben des Unternehmens lässt sich der Energiespeicher unterwegs auch als Powerbank für andere Geräte verwenden.

Zusätzliche Kraft am Berg

Eine Besonderheit trägt intern die Bezeichnung "Hill Kill". Das System soll erkennen, wenn das Kind eine stärkere Steigung hinauffährt. In diesem Fall erhöht der Motor automatisch seine Unterstützung. Wird die Strecke wieder flacher, geht auch die zusätzliche Leistung zurück.

Das Kind muss die stärkere Unterstützung damit nicht während der Fahrt selbst einschalten. Wie stark der Motor arbeitet und welche Reichweite der kleine Akku unter unterschiedlichen Bedingungen ermöglicht, hat das Unternehmen noch nicht im Detail veröffentlicht.

Grundsätzlich soll der Antrieb vor allem dann helfen, wenn längere Strecken, steile Anstiege oder müde Beine die Fahrt erschweren. Das Treten übernimmt der Motor jedoch nicht vollständig. Wie bei anderen Pedelecs wird die Unterstützung erst aktiv, wenn das Kind selbst in die Pedale tritt.

Woom stellt das Rad deshalb nicht als Ersatz für Bewegung dar. Die Motorhilfe soll vielmehr verhindern, dass Kinder bei längeren Familienausflügen oder an steilen Stellen überfordert werden. Ob ein E-Bike für ein bestimmtes Kind sinnvoll ist, hängt dennoch von dessen Fahrkönnen, Reife und dem geplanten Einsatzgebiet ab.

Eltern können Geschwindigkeit begrenzen

Das neue Modell besitzt mehrere Unterstützungsstufen, die laut Hersteller auf Kinder abgestimmt wurden. Über eine Smartphone-App sollen Eltern die Geschwindigkeit begrenzen und einzelne Fahrmodi abschalten können.

Auf ein umfangreiches Display und zahlreiche Bedienelemente am Lenker soll verzichtet werden. Das soll Ablenkungen während der Fahrt reduzieren und die Bedienung möglichst einfach halten.

Treten statt Traben – warum dieses Workout so gesund ist i ?

Einen Verkaufspreis hat das Wiener Unternehmen bislang nicht bekannt gegeben. Der Marktstart ist für Jänner 2027 vorgesehen. Erhältlich sein soll das E-Bike anschließend über den Onlineshop des Herstellers und ausgewählte Händler.

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Woom wurde 2013 von Christian Bezdeka und Marcus Ihlenfeld in Wien gegründet. Das Unternehmen entwickelt Fahrräder für Kinder und Jugendliche und verkauft seine Modelle mittlerweile in mehr als 40 Ländern. Mit dem neuen "Explore Boost" will der Hersteller nun auch jüngere Kinder an E-Bikes heranführen.