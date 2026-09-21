i Neben Spirituosen wie Apfelkorn und Bommerlunder stellt Berentzen auch alkoholfreie Getränke wie Mio Mio und Sinalco her. IMAGO/Dreamstime US-Konzern greift zu Bekannter Schnaps-Hersteller wird übernommen Der deutsche Traditions-Spirituosenhersteller Berentzen wird von einem US-Whisky-Riesen geschluckt. Der Vorstand ist begeistert. Von Newsdesk Heute 21.09.2026, 12:58 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der niedersächsische Schnaps- und Getränkehersteller Berentzen, bekannt für Apfelkorn und Puschkin Vodka, steht kurz vor der Übernahme durch den US-Spirituosenkonzern Sazerac.

Eine Zusammenschlussvereinbarung wurde bereits unterzeichnet. Sazerac will ein öffentliches Übernahmeangebot von 5,55 Euro je Aktie für alle Aktien abgeben.

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Wie n-tv.de unter Berufung auf dpa berichtet, soll die Transaktion voraussichtlich im vierten Quartal 2026 abgeschlossen werden. Die Mindestannahmeschwelle liegt bei 50 Prozent plus eine Aktie.

Preis liegt weit über Durchschnitt

Der angebotene Preis entspricht einem Niveau, das seit mehr als zwei Jahren nicht mehr erreicht wurde – und liegt um 68 Prozent über dem Durchschnittskurs der vergangenen drei Monate. Der Berentzen-Vorstand unterstützt das Angebot.

Puschkin Vodka ist eine Wodkamarke des deutschen Spirituosenkonzerns Berentzen. IMAGO/Manfred Segerer

Für den US-Riesen Sazerac, der Marken wie Southern Comfort und Buffalo Trace besitzt, wäre die Übernahme leicht zu stemmen. Das Unternehmen hatte dem Jack-Daniels-Hersteller Brown-Forman ein 15-Milliarden-Dollar-Angebot gemacht – das allerdings abgelehnt wurde.

Berentzen kämpft mit sinkenden Umsätzen

Der Traditionskonzern hat derzeit mit einer schwachen Nachfrage zu kämpfen. Der Halbjahresumsatz schrumpfte um elf Prozent auf 71 Millionen Euro, der Betriebsgewinn brach um mehr als 80 Prozent auf rund 600.000 Euro ein.

Neben Spirituosen wie Doornkaat und Bommerlunder stellt Berentzen auch alkoholfreie Getränke wie Mio Mio und Sinalco her.