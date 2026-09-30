Lkw mit Feuerwerk und Sprengmitteln gestoppt

Eigentlich fiel der Klein-Lkw wegen eines missachteten Fahrverbots auf. Doch bei der anschließenden Kontrolle machten Polizisten am Dienstagnachmittag auf der B100 bei Leisach weitere Entdeckungen.
Beamte führten bei der Kontrollstelle Leisach Schwerverkehrskontrollen durch. Um 13.27 Uhr hielten sie einen polnischen Klein-Lkw an, der in Richtung Sillian unterwegs war.
Der 50-jährige polnische Lenker hatte das dort geltende Fahrverbot für Lkw über 2,8 Tonnen missachtet. Daraufhin nahmen die Beamten das Fahrzeug genauer unter die Lupe.
Dabei stellten sie fest, dass in dem Klein-Lkw Feuerwerksartikel sowie Sprengmittel transportiert wurden. Dafür fehlten die entsprechende Zulassung und Kennzeichnung.
Auch die Fahrerkarte wurde von den Polizisten ausgelesen. Dabei stellten sie zahlreiche Verstöße gegen die Sozialvorschriften fest.
Die Beamten untersagten dem 50-Jährigen die Weiterfahrt und hoben eine vorläufige Sicherheitsleistung ein.
Der Lenker und weitere Beteiligte werden bei der Bezirkshauptmannschaft Lienz angezeigt.