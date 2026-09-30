i Dem Lenker wurde von den Beamten die Weiterfahrt untersagt und von ihm eine vorläufige Sicherheitsleistung eingehoben. APA-Images / Roland Mühlanger (Archiv, Symbolbild) Brisanter Fund auf B100 Lkw mit Feuerwerk und Sprengmitteln gestoppt Bei einer Kontrolle auf der B100 stoppte die Polizei einen Klein-Lkw. An Bord waren Feuerwerk und Sprengmittel ohne entsprechende Zulassung. Von André Wilding 30.09.2026, 07:17 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eigentlich fiel der Klein-Lkw wegen eines missachteten Fahrverbots auf. Doch bei der anschließenden Kontrolle machten Polizisten am Dienstagnachmittag auf der B100 bei Leisach weitere Entdeckungen.

Beamte führten bei der Kontrollstelle Leisach Schwerverkehrskontrollen durch. Um 13.27 Uhr hielten sie einen polnischen Klein-Lkw an, der in Richtung Sillian unterwegs war.

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Fahrverbot missachtet

Der 50-jährige polnische Lenker hatte das dort geltende Fahrverbot für Lkw über 2,8 Tonnen missachtet. Daraufhin nahmen die Beamten das Fahrzeug genauer unter die Lupe.

Dabei stellten sie fest, dass in dem Klein-Lkw Feuerwerksartikel sowie Sprengmittel transportiert wurden. Dafür fehlten die entsprechende Zulassung und Kennzeichnung.

Zahlreiche weitere Verstöße

Auch die Fahrerkarte wurde von den Polizisten ausgelesen. Dabei stellten sie zahlreiche Verstöße gegen die Sozialvorschriften fest.

Die Beamten untersagten dem 50-Jährigen die Weiterfahrt und hoben eine vorläufige Sicherheitsleistung ein.

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Der Lenker und weitere Beteiligte werden bei der Bezirkshauptmannschaft Lienz angezeigt.