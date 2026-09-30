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Die 34-Jährige erlitt leichte Verletzungen und musste in der Unfallambulanz der Klinik Innsbruck medizinisch versorgt werden.
Die 34-Jährige erlitt leichte Verletzungen und musste in der Unfallambulanz der Klinik Innsbruck medizinisch versorgt werden.
Getty Images (Symbolbild)
Polizei bittet um Hinweise

Autofahrer lässt verletzte Frau (34) einfach liegen

Eine 34-Jährige wurde in Innsbruck von einem blauen Pkw erfasst und am Fuß überrollt. Der unbekannte Lenker fuhr danach einfach weiter.
André Wilding
Von André Wilding
30.09.2026, 07:12
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Ein Unfall mit Fahrerflucht beschäftigt die Polizei in Innsbruck. Am Dienstag gegen 17.30 Uhr wollte eine 34-jährige Österreicherin die Langstraße überqueren. Noch am Fahrbahnrand wurde sie von einem Auto erfasst.

Mann ringt mit dem Tod! Polizei sucht diesen Autofahrer

Der Unfall passierte auf Höhe der Hausnummer 39. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen blauen Pkw, nähere Angaben dazu sind bisher nicht bekannt.

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Auto überrollt linken Fuß

Das Fahrzeug überrollte den linken Fuß der 34-Jährigen. Der Lenker hielt nach dem Zusammenstoß nicht an, sondern setzte seine Fahrt fort.

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Die Frau erlitt leichte Verletzungen. Sie musste in der Unfallambulanz der Klinik Innsbruck medizinisch versorgt werden.

Polizei sucht nach Zeugen

Die Verkehrsinspektion Innsbruck ersucht den Unfalllenker sowie Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallfahrzeug oder dem Hergang machen können, sich unter der Telefonnummer 059133 / 7591 zu melden.

wil,30.09.2026, 07:12
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