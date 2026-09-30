StartseiteÖsterreichTirol
Die B170 war im Unfallbereich für rund 1,5 Stunden nur einspurig befahrbar.
Die B170 war im Unfallbereich für rund 1,5 Stunden nur einspurig befahrbar.
Getty Images (Symbolbild)
Crash bei Kitzbühel

Firmen-Pkw nach Kollision mit Traktor völlig zerstört

Auf der B170 bei Kitzbühel kollidierte ein Firmen-Pkw mit einer Zugmaschine. Zwei Männer erlitten Handverletzungen, am Auto entstand Totalschaden.
André Wilding
Von André Wilding
30.09.2026, 07:28
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Ein Firmen-Pkw wurde am Dienstagabend nach einer Kollision mit einer Zugmaschine von der Straße geschleudert. Der Unfall ereignete sich gegen 17.22 Uhr auf der B170 im Gemeindegebiet von Kitzbühel.

Schwerer Crash auf A1 Westautobahn nach Wien

Ein 46-jähriger Österreicher war mit seinem 67-jährigen Arbeitskollegen in Richtung Kirchberg in Tirol unterwegs. Zur selben Zeit bog eine 44-jährige Österreicherin im Ortsteil Grundhabing mit einer Zugmaschine samt Anhänger von einem Feld nach rechts auf die Bundesstraße ein.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Der Anhänger war nicht zum Verkehr zugelassen und mit 25 km/h angegeben.

Pkw landet in Wiese

Aus bisher unbekannter Ursache kam es zur Kollision. Der Firmen-Pkw prallte gegen das linke Vorderrad der Zugmaschine. Durch den Zusammenstoß wurde das Auto auf die gegenüberliegende Straßenseite geschleudert und landete dort in einer Wiese.

Der 46-jährige Lenker und sein 67-jähriger Beifahrer erlitten Handverletzungen unbestimmten Grades. Beide wurden vom Rettungsdienst ins Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol gebracht.

Österreicher hat bei Autounfall keine Chance – tot

Die 44-jährige Lenkerin der Zugmaschine klagte nach dem Unfall über Kopfschmerzen und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung.

Totalschaden am Firmen-Pkw

Am Pkw entstand Totalschaden. Bei der Zugmaschine wurden der linke Vorderreifen und die Lenkstange beschädigt.

Straße nach schwerem Crash komplett gesperrt

Die B170 war im Unfallbereich rund eineinhalb Stunden lang nur einspurig befahrbar. Im Einsatz standen die Feuerwehr Kitzbühel mit vier Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften, ein Rettungswagen, ein Abschleppdienst mit zwei Fahrzeugen sowie zwei Polizeistreifen.

Warum es zur Kollision zwischen dem Firmen-Pkw und der Zugmaschine kam, ist bisher unbekannt.

wil,30.09.2026, 07:28
Mehr zum Thema
VerkehrsunfallUnfallKitzbühelBergung

Weiterlesen

Weitere Storys
AutoVerkehrKirchberg in TirolRettungRettungseinsatzPolizei
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote