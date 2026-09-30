i Für den Autofahrer kam jede Hilfe zu spät. Facebook / FF Reutte Auto-Absturz in die Schlucht Tödlicher Frontal-Unfall auf der Fernpassstraße Ein 77-Jähriger kollidierte auf der Fernpassstraße frontal mit einem Lkw und stürzte mit seinem Pkw bis zu 20 Meter in eine Schlucht – der Mann starb. Von André Wilding 30.09.2026, 07:27 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein 77-jähriger Deutscher aus dem Landkreis Karlsruhe in Baden-Württemberg lenkte am Dienstag um 14.51 Uhr seinen Pkw auf der Fernpassstraße (B179) in Fahrtrichtung Norden. Auf dem Beifahrersitz befand sich seine 76-jährige Ehefrau.

Am Beginn einer Rechtskurve fuhr der Lenker aus bisher unbekannter Ursache geradeaus weiter und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Lkw, gesteuert von einem 54-jährigen Österreicher.

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20 Meter in Schlucht gestürzt

Infolge des Zusammenstoßes kam der Pkw rechts von der Fahrbahn ab und stürzte circa 20 Meter in eine angrenzende Schlucht. Der 77-Jährige erlitt dabei tödliche Verletzungen. Seine Beifahrerin wurde mit schweren Verletzungen vom Notarzthubschrauber in die Klinik Murnau (Deutschland) geflogen.

Der Lkw-Lenker wurde an der Unfallstelle vom Rettungsdienst erstversorgt, er lehnte jedoch eine ärztliche Untersuchung im Krankenhaus ab. Am Pkw entstand Totalschaden, der Lkw wurde im Bereich der linken Fahrzeugfront schwer beschädigt.

B179 komplett gesperrt

Die B179 war im Bereich zwischen Reutte-Süd und Reutte Nord für die Dauer der Unfallaufnahme für rund vier Stunden komplett gesperrt.

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Im Einsatz standen: Notarzthubschrauber "C5", drei Fahrzeuge des Roten Kreuzes Reutte, Bergrettung Reutte mit fünf Kräften, Freiwillige Feuewehr Reutte mit sechs Fahrzeugen (Kräftezahl unbekannt), die Polizeiinspektionen Reutte und Lermoos mit sieben Fahrzeugen und zwölf Kräften, ein Tatortbeamter des Kriminalassistenzdienstes.