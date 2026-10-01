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Für den Mann kam jede Hilfe zu spät.
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Tragödie in Ellmau

Österreicherin findet E-Biker leblos auf Forststraße

Eine 65-Jährige entdeckte bei Ellmau einen leblosen E-Biker auf einer Forststraße. Trotz sofortiger Wiederbelebung starb der 78-Jährige.
André Wilding
Von André Wilding
01.10.2026, 07:17
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Eine 65-jährige Österreicherin machte am Mittwochnachmittag bei Ellmau eine tragische Entdeckung. Gegen 16.05 Uhr fand sie auf der Forststraße in Richtung Biedringer Platte einen Mann leblos auf dem Bauch liegend vor.

Der E-Biker dürfte zuvor gestürzt sein. Die Frau setzte sofort einen Notruf ab und begann mit Wiederbelebungsmaßnahmen.

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Rettungskräfte setzen Reanimation fort

Nach dem Eintreffen der alarmierten Rettungskräfte wurde die Reanimation fortgesetzt. Die Bemühungen blieben jedoch ohne Erfolg.

Überholmanöver von E-Biker geht schrecklich schief

Bei den anschließenden Erhebungen stellte sich heraus, dass es sich bei dem Verstorbenen um einen 78-jährigen Österreicher handelte.

E-Bikerin (79) nach Kollision mit Bub im Krankenhaus

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand dürfte der Mann während der Talfahrt mit seinem E-Bike gestürzt sein.

wil,Akt. 01.10.2026, 08:00, 01.10.2026, 07:17
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