i Fünf Florianis wurden leicht verletzt (Symbolbild). iStock Reihenhäuser in Vollbrand Fünf Feuerwehrleute bei Großeinsatz in Tirol verletzt In Obsteig (Tirol) standen in der Nacht auf Freitag zwei Reihenhäuser in Vollbrand. Fünf Feuerwehrleute wurden beim Einsatz verletzt. Von Newsdesk Heute 02.10.2026, 08:16 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Dramatische Szenen in der Nacht auf Freitag in Obsteig im Tiroler Bezirk Imst: Gegen 23.30 Uhr brach aus bisher unbekannter Ursache ein Feuer aus. Zwei Reihenhäuser mit insgesamt vier Wohneinheiten standen schließlich in Vollbrand. Auch davor abgestellte Fahrzeuge wurden von den Flammen erfasst.

Die Bewohner konnten die Häuser noch selbstständig verlassen. Sie blieben unverletzt, wurden vor Ort allerdings vom Kriseninterventionsteam betreut und medizinisch überwacht.

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Acht Feuerwehren im Großeinsatz

Für die Einsatzkräfte begann ein aufwendiger Kampf gegen die Flammen. Die Feuerwehren Obsteig, Mieming, Mötz, Silz, Rietz, Telfs, Nassereith und Imst rückten aus. Schließlich gelang es den Feuerwehrleuten, den Brand unter Kontrolle zu bringen und zu löschen.

Der Einsatz blieb allerdings nicht ohne Verletzte: Nach ersten Erkenntnissen wurden fünf Feuerwehrleute leicht verletzt.

An den beiden Reihenhäusern entstand Totalschaden. Auch mehrere Fahrzeuge wurden zerstört oder erheblich beschädigt. Neben den Feuerwehren standen das Rote Kreuz, ein Notarztteam, das Kriseninterventionsteam, der Bürgermeister sowie mehrere Polizeistreifen im Einsatz.