i Der Leichnam wurde per Notarzthubschrauber geborgen. iStock (Symbolbild) Unglück in Salzburg Wanderer stürzt vor Augen des Bruders in den Tod Tragödie auf der Ennskraxn in Salzburg: Ein 59-Jähriger verlor beim Abstieg das Gleichgewicht und stürzte rund 50 Meter über Felsen ab. Von Newsdesk Heute 30.09.2026, 14:55 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein gemeinsamer Ausflug zweier Brüder endete am Dienstagnachmittag in Kleinarl (Salzburg) mit einer Tragödie. Ein 59-jähriger Deutscher war gemeinsam mit seinem 63-jährigen Bruder auf dem Abstieg von der Ennskraxn, als es zum tödlichen Unfall kam.

Auf einer Höhe von rund 2.200 Metern verlor der 59-Jährige plötzlich das Gleichgewicht. Er stürzte rund 50 Meter über steiles Felsgelände ab und kam schließlich in einer Rinne zum Liegen.

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Bruder unter Schock

Sein Bruder setzte sofort einen Notruf ab. Die Besatzung eines Notarzthubschraubers erreichte den abgestürzten Mann. Für den 59-Jährigen kam jedoch jede Hilfe zu spät. Der Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen.

Der Verstorbene wurde anschließend mit einem Polizeihubschrauber geborgen. Auch sein 63-jähriger Bruder wurde mit dem Hubschrauber sicher ins Tal gebracht. Nach dem tödlichen Absturz wurde der 63-Jährige vom Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes betreut.