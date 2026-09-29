Betrüger fangen Rechnung ab und ändern Bankdaten

Eine manipulierte Rechnung hat im Bezirk Tamsweg einen Schaden von rund 86.000 Euro verursacht. Unbekannte verschafften sich am 23. September Zugang zur E-Mail-Korrespondenz zweier Firmen.
Dabei fingen die Täter eine Rechnung ab, die als PDF verschickt worden war. Anschließend änderten sie die darin angeführte Bankverbindung.
Die manipulierte Rechnung wurde danach erneut an das Opfer geschickt. Die Änderung der Kontodaten blieb offenbar unbemerkt.
Am darauffolgenden Tag überwies das Opfer den geforderten Rechnungsbetrag auf das in der manipulierten Rechnung angeführte Konto.
Der entstandene Schaden beträgt rund 86.000 Euro. Die Ermittlungen laufen.