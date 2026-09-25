i In der Hauptsaison verlangen die Salzburger Skigebiete u.a. Kitzsteinhorn Kaprun sogar bis zu 82 Euro pro Tag. Pexcels / Daniel Frank Salzburg zieht nach Nächstes Skigebiet verlangt über 80 € für Tageskarte In Salzburgs größten Skigebieten kostet ein Tagesticket erstmals über 80 Euro. Auch Saisonkarten werden teurer. Doch es gibt auch Ausnahmen. Von Österreich Heute 25.09.2026, 14:33 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wintersportler müssen im kommenden Winter erneut tiefer in die Tasche greifen: Die Preise für Tagestickets in Salzburgs großen Skigebieten wie Ski amadé steigen weiter an.

Für Erwachsene kostet ein Tagesticket an der Kassa künftig bis zu 81,50 Euro. In der Hauptsaison verlangen die Skigebiete Saalbach-Hinterglemm, Leogang, Fieberbrunn, Schmittenhöhe Zell am See und Kitzsteinhorn Kaprun sogar bis zu 82 Euro pro Tag.

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Preissteigerung um rund 3,5 Prozent

Wie "Salzburg24" berichtet, erhöht der Verbund Ski amadé die Preise um durchschnittlich 3,5 Prozent. Als Hauptgründe werden gestiegene Kosten für Energie, Personal und Investitionen genannt.

Die Geschäftsführung betont: "Die klassischen Kostenfaktoren entwickeln sich seit geraumer Zeit relativ rasant. Das wirkt sich natürlich auch in der Seilbahnbranche auf das allgemeine Preisniveau aus."

Trotz der höheren Kosten wird weiter in die Infrastruktur investiert, etwa in moderne Beschneiungsanlagen und neue Seilbahnen wie die Grafenbergbahn in Wagrain.

In kleineren Skigebieten bleiben die Preise niedriger: Dort werden Tageskarten mitunter für unter 60 Euro angeboten. In Lofer zahlen Erwachsene an den ersten Dezember-Wochenenden 51,50 Euro, in der Hauptsaison 64,50 Euro. Im schneesicheren Obertauern kostet das Tagesticket 72 Euro.

Rabatte und digitale Neuerungen

Statt komplett dynamischer Preismodelle setzt Ski amadé weiterhin auf ein Online-Frühbuchersystem. Wer früh bucht, kann bis zu 15 Prozent sparen. Besonders bei Mehrtageskarten macht sich das bezahlt. Der Anteil der Online-Buchungen liegt bereits bei rund 35 Prozent. Neu ab der kommenden Saison: Skipässe können direkt auf das Smartphone geladen und als mobiles Ticket verwendet werden.

Für Familien bleibt Skifahren dennoch kostspielig. Eine vierköpfige Familie zahlt im großen Skigebiet rund 260 Euro pro Tag, ohne Anreise und Verpflegung. Der Verbund bietet jedoch spezielle Vergünstigungen wie den Junior Weekend Bonus, den Familienbonus ab dem dritten Kind, Family Spring Deals sowie spezielle Angebote für Kleinkinder und Einsteiger.

Saisonkarten und weitere Preissteigerungen

Auch bei den Saisonkarten steigen die Preise um durchschnittlich 3,5 Prozent. Die Ski amadé ALL-IN Card kostet regulär 914 Euro, im Vorverkauf bis zum 3. Dezember 855 Euro. Wer bereits in den letzten zwei Saisonen eine ALL-IN Card hatte, erhält einen Treuebonus. Die Super-Ski-Card, die zahlreiche Skigebiete in Österreich und Bayern umfasst, kostet im Vorverkauf jetzt 1.049 Euro. Nach dem 3. Dezember steigt der Preis auf 1.190 Euro.

Die Bilder des Tages i ?

Erich Egger, Vorstand der Schmittenhöhebahn und Sprecher der Seilbahnwirtschaft, erklärt gegenüber "Salzburg24": "Wir sind ein Premiumprodukt für Leute, die viel Zeit fürs Skifahren haben und unterschiedliche Skigebiete besuchen. Der Preisanstieg von 4,5 Prozent liegt etwas über der rollierenden Inflation. Durch die erhöhten Baukosten und den Iran-Krieg, dessen Ende nicht absehbar ist, haben wir 0,25 Prozent dazugelegt."

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Einheimischentarife sind weiterhin ausgesetzt, bis es von EU-Seite rechtssichere Regelungen gibt.