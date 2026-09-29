i Der Vorfall ereignete sich am Bahnhof in Taxenbach-Rauris. frank0815, istock (Symbolbild) Raub an Salzburger Bahnhof Mann (31) würgt Frau (16) wegen 25 Euro Ein 31-Jähriger soll am Bahnhof Taxenbach-Rauris eine 16-Jährige gewürgt und ihr 25 Euro geraubt haben. Später wurde auch ein Polizist verletzt. Von André Wilding 29.09.2026, 07:23 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Vorfall am Bahnhof Taxenbach-Rauris endete am 27. September mit der Einlieferung eines 31-Jährigen in die Justizanstalt Salzburg. Der türkische Staatsbürger soll zuvor eine 16-jährige Tirolerin gewürgt und beraubt haben.

Bereits vor dem Vorfall am Bahnhof soll der Mann in einem Zug Fahrgäste belästigt haben. Deshalb war die Polizei verständigt worden.

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25 Euro geraubt

Gegen 11 Uhr soll der 31-Jährige schließlich am Bahnhof auf die 16-Jährige getroffen sein. Dort soll er die Jugendliche gewürgt und ihr anschließend 25 Euro geraubt haben.

Auch gegenüber den einschreitenden Polizisten verhielt sich der Mann laut Polizei von Beginn an aggressiv. Er soll versucht haben, die Beamten mit Tritten zu verletzen.

Polizist verletzt

Auf der Polizeiinspektion setzte der 31-Jährige erneut Widerstand. Dabei wurde ein Polizist unbestimmten Grades verletzt.

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Die Polizisten brachten den 31-Jährigen schließlich in die Justizanstalt Salzburg.