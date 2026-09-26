i Der 29-Jährige missbrauchte die Tankkarte einer ausländischen Spedition. istock (Symbolbild) Tanken um 1 Euro pro Liter 29-Jähriger tankte mit Sprit-Schmäh 136 Mal billiger Ein 29-Jähriger soll mit der Tankkarte einer kroatischen Spedition 54.000 Liter Diesel bezogen haben. Der Schaden liegt bei rund 68.000 Euro. Von André Wilding 26.09.2026, 10:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein 29-jähriger Serbe soll in Salzburg über Monate hinweg einen ungewöhnlichen Tank-Schmäh betrieben haben. Laut Anklage nutzte er die Tankkarte eines kroatischen Speditionsunternehmens und ermöglichte damit auch anderen Personen deutlich günstigeren Diesel.

Begonnen haben soll alles im September 2025. Damals soll der in Salzburg lebende Mann auf unbekannte Weise an die Tankkarte der Spedition gekommen sein – das berichtet die "Kronen Zeitung".

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Diesel um einen Euro pro Liter

Danach soll der 29-Jährige laut Bericht seinen Tank-Schmäh einem größeren Personenkreis angeboten haben. Interessenten hätten ihn angerufen und sich mit ihm bei einer bestimmten Tankstelle in der Stadt Salzburg getroffen.

Dort soll der Serbe die Fahrzeuge der Kunden betankt haben. Manche seien laut den vorliegenden Informationen auch mit Kanistern gekommen. Der Diesel soll dabei um nur einen Euro pro Liter angeboten worden sein.

136 Tankvorgänge

Laut Anklage der Salzburger Staatsanwaltschaft soll der 29-Jährige die Tankkarte bis Jänner 2026 insgesamt 136 Mal verwendet haben, heißt es in der "Krone".

Dabei geht es um eine gewaltige Menge: Insgesamt sollen auf diese Weise 54.000 Liter Diesel getankt worden sein. Die Staatsanwaltschaft beziffert den entstandenen Schaden mit rund 68.000 Euro.

Prozess in Salzburg

Am kommenden Dienstag muss sich der bisher unbescholtene 29-Jährige vor dem Salzburger Landesgericht verantworten. Vorgeworfen werden ihm betrügerischer Datenverarbeitungsmissbrauch und Urkundenunterdrückung.

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Für den Angeklagten gilt die Unschuldsvermutung.