i Bis Sonntag wird in Salzburg gefeiert. Wildbild Kirtag startet in Salzburg Rupertikirtag startet – Bier kostet bis zu 7,40 Euro Fünf Tage lang wird rund um den Salzburger Dom gefeiert. Besucher erwarten 113 Attraktionen - bei Bier und Essen wird es aber teuer. Von Österreich Heute 24.09.2026, 11:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Salzburger Rupertikirtag ist eröffnet. Pünktlich um 12 Uhr fiel am Mittwoch am Domplatz der Startschuss für das fünftägige Volksfest. Bis Sonntag, 27. September, wird rund um den Dom gefeiert.

Nach den Salutschüssen der Salzburger Bürgergarde wurde traditionell die Marktfahne aufgezogen. Weil der Salzburger Hanswurst kurzfristig erkrankt war, übernahm Rupert Johannes Franz von der Bindertanzgruppe diese Aufgabe. Bürgermeister Bernhard Auinger sorgte anschließend mit dem Bierfassanstich für den offiziellen Start ins Kirtagstreiben.

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Insgesamt warten heuer 113 Attraktionen und mehr als 70 Veranstaltungen. Gefeiert wird auf Domplatz, Kapitelplatz, Residenzplatz und Altem Markt. Der Mozartplatz steht wegen Bauarbeiten nicht zur Verfügung.

Bier kostet bis zu 7,40 Euro

Wer den Kirtag besucht, sollte beim Budget allerdings genauer hinschauen. Vor allem bei Speis und Trank können schnell einige Euro zusammenkommen.

Im großen Festzelt kostet ein halber Liter Stiegl Goldbräu heuer 7,40 Euro, im Vorjahr waren es 7,10 Euro. Für die Maß werden 14,30 Euro verlangt. Beim Stand der Rauchenbühelhütte kostet die Halbe Augustinerbier 6,50 Euro, die Maß 12 Euro.

Dazu kommt Pfand: Für Gläser und Krüge werden einheitlich fünf Euro verlangt, für PET-Flaschen ein Euro.

Die wichtigsten Preise 0,5 Liter Stiegl Goldbräu7,40 Euro

Maß Stiegl Goldbräu14,30 Euro

0,5 Liter Augustinerbier6,50 Euro

Maß Augustinerbier12 Euro

Halbes Grillhendl mit Pommes und Ketchup18,90 Euro

Großarler Schweinsbraten23,10 Euro

Hüttschlager Rinderschmorbraten29,90 Euro

Kasnocken17,30 Euro

Bauernkrapfen mit Sauerkraut15,30 Euro

Kaiserschmarrn mit Zwetschkenröster15,90 Euro

Bauernkrapfen mit Marillenmarmelade7,90 Euro

Wer für acht Personen einen Tisch im Festzelt reservieren will, muss mit einer Mindestkonsumation von 750 Euro rechnen.

Historisches Karussell und Riesenrad

Abseits der Kulinarik gibt es 16 Fahrgeschäfte sowie zwölf Spiel- und Schießbuden. Ein Fixpunkt ist das historische Kettenkarussell aus dem Jahr 1848. Auch das wasserbetriebene Riesenrad aus dem Jahr 1892, der Sturmsegler und die Kinder-Eisenbahn sind wieder dabei.

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Am Alten Markt zeigen Handwerker an rund 25 Ständen ihr Können. Dazu kommt ein umfangreiches Musik- und Brauchtumsprogramm. Neu sind heuer auch geführte Touren hinter die Kulissen des Rupertikirtags.

Am Donnerstag fahren die Öffis gratis

Für Besucher gibt es am Donnerstag, 24. September, eine besonders praktische Aktion: Am Salzburger Landesfeiertag können alle öffentlichen Verkehrsmittel im gesamten Bundesland kostenlos genutzt werden.

Die Bilder des Tages i ?

Geöffnet ist der Rupertikirtag am Mittwoch, Freitag und Samstag von 10 bis 22.30 Uhr. Am Donnerstag und Sonntag läuft der Kirtag von 11.15 bis 22.30 Uhr.