Pikante Bilder – SPÖ-Bürgermeister erstattet Anzeige

In der Nacht auf Montag (21. September) sind in Hallein (Tennengau) an mehreren Stellen Aufkleber mit angeblich privaten Inhalten des Bürgermeisters Alexander Stangassinger (SPÖ) aufgetaucht.
Auf den Stickern sollen sowohl pikante Fotos als auch intime WhatsApp-Chats abgebildet gewesen sein. Reste dieser Aufkleber sind weiterhin im Stadtgebiet sichtbar.
Bereits am 18. September wurden von einem anonymen Absender E-Mails mit mutmaßlich privaten Chatprotokollen des Bürgermeisters an verschiedene Medien und Institutionen verschickt. Diese Mails liegen "Salzburg 24" vor.
Bürgermeister Stangassinger zeigte sich gegenüber den Medien sehr zurückhaltend. Er erklärte auf Anfrage lediglich: "Ich habe die Sache bei der Polizei zur Anzeige gebracht und die Staatsanwaltschaft ermittelt bereits." Den gesamten Fall habe er seinem Anwalt übergeben und wolle keine weiteren Kommentare abgeben.
Auch die Stadtgemeinde Hallein bestätigte die Vorfälle auf Anfrage. Man sei über die Aktion informiert und wisse, dass es sich bei den Aufklebern um Chatverläufe und intime Bilder handle.
Stadtsprecher Daniel Winter betonte am Dienstag: "Wir wissen seit gestern von den Aufklebern." Inhaltlich wolle man sich aber nicht äußern. "Es handelt sich um den höchstpersönlichen Lebensbereich des Bürgermeisters, daher werden die Gerüchte und Vermutungen, die gestreut wurden, nicht kommentiert", so Winter.
Wer hinter der Verbreitung der privaten Inhalte steckt und woher das Material stammt, ist derzeit noch völlig unklar. Die Behörden haben Ermittlungen aufgenommen.