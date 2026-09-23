i Halleins Bürgermeister Alexander Stangassinger hat Anzeige gegen Unbekannt erstattet. APA-Images / Franz Neumayr Ermittlungen in Hallein Pikante Bilder – SPÖ-Bürgermeister erstattet Anzeige In Hallein wurden mutmaßlich private Fotos und Chats von Bürgermeister Alexander Stangassinger veröffentlicht. Die Polizei ermittelt. Von Heute Politik 23.09.2026, 21:53 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In der Nacht auf Montag (21. September) sind in Hallein (Tennengau) an mehreren Stellen Aufkleber mit angeblich privaten Inhalten des Bürgermeisters Alexander Stangassinger (SPÖ) aufgetaucht.

Auf den Stickern sollen sowohl pikante Fotos als auch intime WhatsApp-Chats abgebildet gewesen sein. Reste dieser Aufkleber sind weiterhin im Stadtgebiet sichtbar.

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Anonyme E-Mails bereits zuvor verschickt

Bereits am 18. September wurden von einem anonymen Absender E-Mails mit mutmaßlich privaten Chatprotokollen des Bürgermeisters an verschiedene Medien und Institutionen verschickt. Diese Mails liegen "Salzburg 24" vor.

Bürgermeister Stangassinger zeigte sich gegenüber den Medien sehr zurückhaltend. Er erklärte auf Anfrage lediglich: "Ich habe die Sache bei der Polizei zur Anzeige gebracht und die Staatsanwaltschaft ermittelt bereits." Den gesamten Fall habe er seinem Anwalt übergeben und wolle keine weiteren Kommentare abgeben.

Stadtgemeinde spricht von persönlichem Lebensbereich

Auch die Stadtgemeinde Hallein bestätigte die Vorfälle auf Anfrage. Man sei über die Aktion informiert und wisse, dass es sich bei den Aufklebern um Chatverläufe und intime Bilder handle.

Stadtsprecher Daniel Winter betonte am Dienstag: "Wir wissen seit gestern von den Aufklebern." Inhaltlich wolle man sich aber nicht äußern. "Es handelt sich um den höchstpersönlichen Lebensbereich des Bürgermeisters, daher werden die Gerüchte und Vermutungen, die gestreut wurden, nicht kommentiert", so Winter.

Die Bilder des Tages i ?

Wer hinter der Verbreitung der privaten Inhalte steckt und woher das Material stammt, ist derzeit noch völlig unklar. Die Behörden haben Ermittlungen aufgenommen.