i ? Totales Umwelt-Chaos Großeinsatz auf A10! "Porno"-Lkw baut schweren Crash Ein Lkw blieb auf der A10 bei Flachau auf einer Betonleitplanke hängen. Dabei trat Diesel aus, der teilweise bis in die Enns gelangte. Von André Wilding 22.09.2026, 09:06 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Lkw-Unfall auf der Tauernautobahn bei Flachau hatte größere Folgen für die Umwelt. Nachdem das Schwerfahrzeug auf einer Betonleitplanke aufgesessen war, trat Diesel aus. Einen Tag später wurde schließlich ein Ölfilm in der Enns entdeckt.

Die Freiwillige Feuerwehr Flachau wurde am Sonntag um 2.13 Uhr zum Einsatz bei der Einhausung Flachau gerufen. Dort war ein Lkw auf eine Betonleitplanke aufgefahren und darauf hängen geblieben.

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Aufwendige Bergung

Die Bergung gestaltete sich aufwendig. Der Lkw, auf dem mehrere Fotos von leichtbekleideten Frauen befestigt waren, musste mit schwerem Gerät von der Betonleitschiene gehoben werden.

Durch den Unfall waren an der Unterseite des Fahrzeuges Risse entstanden. Eine größere Menge Diesel trat aus. Die Feuerwehr setzte rund 580 Kilogramm Ölbindemittel ein.

Ölfilm in der Enns entdeckt

Das gesamte Ausmaß wurde erst im Laufe des Montags sichtbar. Im Bereich der Enns wurde ein Ölfilm festgestellt. Ein Teil des ausgelaufenen Diesels war bis dorthin gelangt.

Die Bilder des Tages i ?

"Mit Unterstützung der Bezirkshauptmannschaft Pongau wurden Uferbereiche ausgespült, kontaminiertes Material entfernt und die Reinigung des Bachbetts mit Bergekran und Bagger unterstützt", berichtet die Freiwillige Feuerwehr Flachau.