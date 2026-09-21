Pensionist vor Wohnhaus abgelenkt – Schmuck weg

Während ein Pensionist vor seinem Wohnhaus in Schwarzach in ein Gespräch verwickelt war, dürfte eine zweite Person die Gelegenheit für einen Diebstahl genutzt haben. Schmuckgegenstände verschwanden aus dem Haus.
Der Vorfall ereignete sich am frühen Abend des 19. September. Eine bisher unbekannte Frau sprach den Pensionisten im Bereich der Einfahrt zu seinem Wohnhaus an und lenkte ihn mit dem Gespräch ab.
Während der Mann beschäftigt war, dürfte sich eine weitere unbekannte Person unbemerkt Zutritt zum Wohnhaus verschafft haben.
Als möglicher Einstieg gilt die offenstehende Terrassentür. Aus dem Gebäude wurden Schmuckgegenstände gestohlen.
Wie hoch der entstandene Schaden ist, steht derzeit noch nicht fest. Die Ermittlungen laufen.