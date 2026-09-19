i Am Rupertitag sind die Öffis in Salzburg abermals gratis. Salzburg Verkehr Freifahrt im ganzen Land Am Landesfeiertag sind wieder alle Öffis gratis Am 24. September kannst Du in ganz Salzburg kostenlos mit Bus und Bahn fahren. Am Landesfeiertag brauchst Du dafür kein Ticket. Von Leo Stempfl 19.09.2026, 15:12 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Einfach einsteigen und losfahren: Wer am 24. September in Salzburg mit den Öffis unterwegs ist, braucht kein Ticket. Am Landesfeiertag können sämtliche Bus- und Bahnlinien im Salzburger Verkehrsverbund kostenlos genutzt werden.

Die Aktion gilt im gesamten Bundesland und zwar von Betriebsbeginn bis Betriebsende. Damit wird der Rupertitag auch heuer wieder zum "Landes-Freifahrtag".

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Auto kann stehen bleiben

Das Land Salzburg und der Salzburger Verkehrsverbund wollen damit möglichst viele Salzburger dazu bringen, das Auto stehen zu lassen und stattdessen Bus und Bahn zu nutzen. Gleichzeitig bietet sich die Gelegenheit für einen kostenlosen Ausflug quer durchs Bundesland.

"Damit wird der Landes-Feiertag zum Landes-Freifahrtag und zum idealen Anlass, um das eigene Bundesland umweltfreundlich und stressfrei mit dem öffentlichen Verkehr zu erkunden", sagt Landeshauptfrau-Stellvertreter Stefan Schnöll.

Kein Ticket notwendig

Besonders unkompliziert: Fahrgäste müssen sich vor der Fahrt um nichts kümmern. Es muss weder ein Gratis-Ticket gelöst noch eine spezielle Fahrkarte besorgt werden. Einsteigen reicht.

"Einfach einsteigen und losfahren – das geht am Landes-Freifahrtag ganz unkompliziert", erklärt Johannes Gfrerer, Geschäftsführer des Salzburger Verkehrsverbunds. Für viele Salzburger mit Klimaticket sei das ohnehin schon Alltag. Alle anderen sollen den Tag nutzen, um die Öffis neu für sich zu entdecken.