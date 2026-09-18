Auf Fahrbahn gelaufen – Bub (4) von Auto erfasst

Schockmoment in einer Wohnstraße in Eugendorf (Flachgau): Ein vierjähriger Bub lief am Donnerstagnachmittag ersten Erkenntnissen zufolge aus einer Ausfahrt auf die Fahrbahn.
Eine 30-jährige Pkw-Lenkerin aus dem Bezirk Vöcklabruck reagierte sofort und leitete eine Vollbremsung ein. Dennoch konnte sie einen Zusammenstoß mit dem Kind nicht mehr verhindern.
Der Vierjährige wurde nach der medizinischen Erstversorgung durch das Rote Kreuz in das Uniklinikum Salzburg gebracht.
Bei der Pkw-Lenkerin wurde ein Alkotest durchgeführt. Dieser verlief negativ.