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Der Bub wurde von einem Auto erfasst (Symbolbild).
Der Bub wurde von einem Auto erfasst (Symbolbild).
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Trotz Vollbremsung

Auf Fahrbahn gelaufen – Bub (4) von Auto erfasst

Ein Bub (4) wurde am Donnerstag in Eugendorf von einem Auto erfasst und verletzt. Eine 30-jährige Lenkerin konnte die Kollision nicht verhindern.
Österreich Heute
Von Österreich Heute
18.09.2026, 11:52
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Schockmoment in einer Wohnstraße in Eugendorf (Flachgau): Ein vierjähriger Bub lief am Donnerstagnachmittag ersten Erkenntnissen zufolge aus einer Ausfahrt auf die Fahrbahn.

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red,18.09.2026, 11:52
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