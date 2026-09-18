i Der Bub wurde von einem Auto erfasst (Symbolbild). iStock Trotz Vollbremsung Auf Fahrbahn gelaufen – Bub (4) von Auto erfasst Ein Bub (4) wurde am Donnerstag in Eugendorf von einem Auto erfasst und verletzt. Eine 30-jährige Lenkerin konnte die Kollision nicht verhindern. Von Österreich Heute 18.09.2026, 11:52 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schockmoment in einer Wohnstraße in Eugendorf (Flachgau): Ein vierjähriger Bub lief am Donnerstagnachmittag ersten Erkenntnissen zufolge aus einer Ausfahrt auf die Fahrbahn.

Eine 30-jährige Pkw-Lenkerin aus dem Bezirk Vöcklabruck reagierte sofort und leitete eine Vollbremsung ein. Dennoch konnte sie einen Zusammenstoß mit dem Kind nicht mehr verhindern.

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Bub ins Spital gebracht

Der Vierjährige wurde nach der medizinischen Erstversorgung durch das Rote Kreuz in das Uniklinikum Salzburg gebracht.

Bei der Pkw-Lenkerin wurde ein Alkotest durchgeführt. Dieser verlief negativ.