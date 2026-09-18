i Symbolfoto Bild: iStock Rekordpreise wegen Dürre Eierschwammerl kosten jetzt bis zu 31 Euro pro Kilo Hitze und Trockenheit haben die Eierschwammerl in Salzburg rar gemacht. Auf der Schranne werden bereits bis zu 31 Euro pro Kilo verlangt. Von Österreich Heute 18.09.2026, 09:25 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Sie gelten – neben Schnitzel und Co. – als eine der Lieblingsspeisen der Österreicher. Doch heuer vergeht vielen der Appetit beim Eierschwammerl-Einkauf. Die beliebten Schwammerl sind deutlich seltener als sonst. Die Folge: Die Preise schießen in die Höhe. Auf der Salzburger Schranne (ein beliebter Wochenmarkt) kostet laut ORF ein Kilo mittlerweile teilweise 31 Euro.

Grund dafür ist das Wetter der vergangenen Monate. Die enorme Hitze und Trockenheit im Sommer sorgten dafür, dass es deutlich weniger Eierschwammerl gibt. Gleichzeitig fällt die Saison heuer wesentlich kürzer aus.

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Saison könnte bald vorbei sein

Viel Hoffnung auf große Mengen gibt es nicht mehr. "Wir befinden uns jetzt bereits in der Nachsaison. Wir rechnen damit, dass die Schwammerlsaison in zwei bis drei Wochen ganz beendet ist", sagte Standbetreiber Marcel Muttenthaler im ORF.

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Das knappe Angebot macht sich beim Preis bemerkbar. "Der durchschnittliche Preis war bisher bei uns immer etwa bei 20 bis 25 Euro. Heuer sind wir bei etwa 27 bis 28 Euro pro Kilo", sagt Muttenthaler.

An einzelnen Verkaufsständen auf der Salzburger Schranne werden 31 Euro pro Kilo verlangt. Damit sind Eierschwammerl heuer um bis zu rund ein Drittel teurer.

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Warnung an alle, die Schwammerl selber suchen, es gelten strenge Regeln. Pro Person und Tag dürfen maximal 2 kg gesammelt werden, bei Gruppen gilt das entsprechende Vielfache, jedoch höchstens 8 kg. Wer sich nicht daran hält, riskiert eine Geldstrafe. Im Extremfall bis zu 30.000 Euro!