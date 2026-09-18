StartseiteÖsterreichSalzburg
Das Auto krachte in die Hausmauser.
Das Auto krachte in die Hausmauser.
FF Piesendorf
Durchschlug Mauer

Auto rutschte über Hang – krachte in Hauswand

Spektakulärer Unfall in Salzburg: Ein Pkw rutschte in Piesendorf rund 70 Meter über einen Hang und durchschlug schließlich die Wand eines Wohnhauses.
Österreich Heute
Von Österreich Heute
18.09.2026, 14:36
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Schreckmoment am Freitagvormittag in Piesendorf (Pinzgau): Gegen 9 Uhr geriet ein Pkw am Imbachhornweg aus bislang unbekannter Ursache ins Rutschen. Das Fahrzeug war dabei unbesetzt.

Überholmanöver endet mit schwerem Frontalcrash
In der Wand blieb ein riesiges Loch zurück.
In der Wand blieb ein riesiges Loch zurück.
FF Piesendorf

Durchschlug Hausmauer

Rund 70 Meter ging es den Hang hinunter, ehe der Pkw an einem Wohnhaus zum Stillstand kam. Dabei durchschlug das Fahrzeug die Außenwand des Hauses.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Warum der Pkw ins Rutschen geriet, ist derzeit noch unklar. Die Einsatzkräfte sicherten zunächst die Unfallstelle ab.

Horror-Unfall im Pinzgau - ein Toter, sieben Verletzte

Auto mit Seilwinde geborgen

Anschließend barg die Freiwillige Feuerwehr Piesendorf das Fahrzeug mithilfe einer Seilwinde. Danach wurden noch notwendige Sicherungs- und Aufräumarbeiten durchgeführt. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt.

red,Akt. 18.09.2026, 14:39, 18.09.2026, 14:36
Mehr zum Thema
UnfallVerkehrsunfallBergungPiesendorf

Weiterlesen

Weitere Storys
Pinzgau
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote