i Das Auto krachte in die Hausmauser. FF Piesendorf Durchschlug Mauer Auto rutschte über Hang – krachte in Hauswand Spektakulärer Unfall in Salzburg: Ein Pkw rutschte in Piesendorf rund 70 Meter über einen Hang und durchschlug schließlich die Wand eines Wohnhauses. Von Österreich Heute 18.09.2026, 14:36 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schreckmoment am Freitagvormittag in Piesendorf (Pinzgau): Gegen 9 Uhr geriet ein Pkw am Imbachhornweg aus bislang unbekannter Ursache ins Rutschen. Das Fahrzeug war dabei unbesetzt.

In der Wand blieb ein riesiges Loch zurück. FF Piesendorf

Durchschlug Hausmauer

Rund 70 Meter ging es den Hang hinunter, ehe der Pkw an einem Wohnhaus zum Stillstand kam. Dabei durchschlug das Fahrzeug die Außenwand des Hauses.

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Warum der Pkw ins Rutschen geriet, ist derzeit noch unklar. Die Einsatzkräfte sicherten zunächst die Unfallstelle ab.

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Auto mit Seilwinde geborgen

Anschließend barg die Freiwillige Feuerwehr Piesendorf das Fahrzeug mithilfe einer Seilwinde. Danach wurden noch notwendige Sicherungs- und Aufräumarbeiten durchgeführt. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt.