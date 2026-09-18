Auto rutschte über Hang – krachte in Hauswand

Schreckmoment am Freitagvormittag in Piesendorf (Pinzgau): Gegen 9 Uhr geriet ein Pkw am Imbachhornweg aus bislang unbekannter Ursache ins Rutschen. Das Fahrzeug war dabei unbesetzt.
Rund 70 Meter ging es den Hang hinunter, ehe der Pkw an einem Wohnhaus zum Stillstand kam. Dabei durchschlug das Fahrzeug die Außenwand des Hauses.
Warum der Pkw ins Rutschen geriet, ist derzeit noch unklar. Die Einsatzkräfte sicherten zunächst die Unfallstelle ab.
Anschließend barg die Freiwillige Feuerwehr Piesendorf das Fahrzeug mithilfe einer Seilwinde. Danach wurden noch notwendige Sicherungs- und Aufräumarbeiten durchgeführt. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt.