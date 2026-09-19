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Für den Mercedes-Fahrer gab es keine Rettung mehr
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laumat/Matthias Lauber
Tödlicher Unfall auf A1

Mercedes kracht in Lkw – Lenker hat keine Chance

Ein Mercedes krachte auf der A1 bei Salzburg unter einen Lkw-Anhänger. Der 59-jährige Lenker wurde reanimiert, starb aber im Krankenhaus.
Newsdesk Heute
Von Newsdesk Heute
19.09.2026, 11:28
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Ein schwerer Unfall auf der Westautobahn (A1) endete Freitagnacht für einen Autofahrer tödlich. Zwischen Bergheim und Salzburg Nord prallte der Mercedes-Kombi eines 59-jährigen Stadt-Salzburgers in Fahrtrichtung Wien auf einen Lkw-Anhänger und schob sich darunter, wie die "Krone" berichtet.

Kurz vor Mitternacht wurde die Berufsfeuerwehr Salzburg alarmiert. 16 Einsatzkräfte rückten mit vier Fahrzeugen zur Unfallstelle bei Salzburg Nord aus. Dort bot sich ihnen ein dramatisches Bild: Der Mercedes war nach der Kollision schwer zerstört.

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Der Lenker erlitt schwerste Verletzungen. Notarzt und Rettungskräfte reanimierten den Mann und brachten ihn anschließend ins Uniklinikum Salzburg. Dort erlag der 59-Jährige wenig später seinen Verletzungen.

Die genaue Unfallursache ist noch offen. Zur Klärung wurde ein Sachverständiger beigezogen. Geprüft wird unter anderem, ob Ablenkung, Alkohol oder ein technischer Defekt eine Rolle gespielt haben könnten. Bestätigt ist dazu bislang nichts.

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Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab, stellte den Brandschutz sicher und unterstützte später den Abschleppdienst bei der Bergung des komplett zerstörten Fahrzeugs. Zwei der drei Fahrstreifen der A1 waren bis kurz nach 2 Uhr nachts gesperrt. Der 45-jährige Lkw-Lenker war laut Bericht nicht alkoholisiert.

red,Akt. 19.09.2026, 11:30, 19.09.2026, 11:28
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