i Die Polizei zog die Lenkerinnen sofort aus dem Verkehr. Polizei (Archiv, Symbolbild) Kontrolle in Salzburg Polizei stoppt Autofahrerin (17) und landet Volltreffer Bei Kontrollen zog die Polizei zwei Lenker aus dem Verkehr! Ein 59-Jähriger hatte 0,8 Promille, eine 17-Jährige wurde positiv auf Kokain getestet. Von André Wilding 21.09.2026, 12:58 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Polizisten führten am Sonntagabend auf der L 202, der Hinterseer Landesstraße, Verkehrskontrollen durch.

Dabei hielten sie einen 59-jährigen Pkw-Lenker aus dem Flachgau an. Ein mit ihm durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 0,8 Promille.

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Positiver Drogentest

Ebenfalls am 20. September hielten Polizisten im Bereich Salzburg-Nord eine 17-jährige Pkw-Lenkerin aus Oberösterreich an.

Ein Alkotest verlief negativ. Ein anschließend durchgeführter Drogentest reagierte jedoch positiv auf Kokain.

Weiterfahrt untersagt

Die 17-Jährige wurde einem Arzt vorgeführt, der im Rahmen der klinischen Untersuchung die Fahruntauglichkeit feststellte.

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Beiden wurde der Führerschein abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Sie werden wegen der jeweils festgestellten Übertretungen bei den zuständigen Behörden angezeigt.