Polizei stoppt Autofahrerin (17) und landet Volltreffer

Polizisten führten am Sonntagabend auf der L 202, der Hinterseer Landesstraße, Verkehrskontrollen durch.
Dabei hielten sie einen 59-jährigen Pkw-Lenker aus dem Flachgau an. Ein mit ihm durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 0,8 Promille.
Ebenfalls am 20. September hielten Polizisten im Bereich Salzburg-Nord eine 17-jährige Pkw-Lenkerin aus Oberösterreich an.
Ein Alkotest verlief negativ. Ein anschließend durchgeführter Drogentest reagierte jedoch positiv auf Kokain.
Die 17-Jährige wurde einem Arzt vorgeführt, der im Rahmen der klinischen Untersuchung die Fahruntauglichkeit feststellte.
Beiden wurde der Führerschein abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Sie werden wegen der jeweils festgestellten Übertretungen bei den zuständigen Behörden angezeigt.