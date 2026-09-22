i Symbolfoto iStock/Robert Petrovic Aufregung in Salzburg Unbekannte malen illegal Zebrastreifen auf Straße Ein alter Schutzweg in Oberndorf wurde verlegt. Jetzt haben Unbekannte den Zebrastreifen offenbar einfach wieder auf die Straße gemalt. Von Österreich Heute 22.09.2026, 10:36 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Zebrastreifen sorgt in Oberndorf bei Salzburg für große Verwirrung. Nachdem der bisherige Schutzweg offiziell verlegt wurde, haben Unbekannte am Wochenende selbst zum Pinsel gegriffen und die alten Markierungen wieder auf die Straße gemalt.

Das Problem: Aus einiger Entfernung ist kaum zu erkennen, dass dieser Zebrastreifen nicht ein "echter" offizieller ist. Bei einem ORF-Lokalaugenschein am Montag zeigte sich, dass der Übergang weiterhin benutzt wird. Autofahrer bleiben stehen, Fußgänger überqueren dort die Straße.

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Schutzweg wurde 150 Meter verlegt

Die Bezirkshauptmannschaft Salzburg-Umgebung hatte zuvor angeordnet, den offiziellen Schutzweg zu verlegen. Hintergrund ist die Sicherheit rund um den dortigen Bahnübergang.

Die Verlegung wurde im Zuge eines eisenbahnrechtlichen Verfahrens empfohlen, das berichtet der ORF. Gemeinsam mit weiteren Verkehrsmaßnahmen sollen dadurch Risiken unmittelbar beim Bahnübergang reduziert werden.

Ein konkretes Problem sind Lastwagen: Bleiben diese vor dem bisherigen Schutzweg stehen, könnten sie dabei auf dem Bahnübergang zum Stillstand kommen.

Die Maßnahmen wurden laut Bezirkshauptmannschaft unter Einbeziehung der Landesstraßenverwaltung, der Verkehrsplanung und der Stadtgemeinde Oberndorf verordnet.

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Bürgermeister: "Nicht ideal"

Der neue offizielle Zebrastreifen befindet sich rund 150 Meter weiter nördlich. Oberndorfs Bürgermeister Georg Djundja (SPÖ) sieht im ORF die Verlegung durchaus kritisch: "Der neu errichtete Zebrastreifen ist ungefähr 150 Meter nördlich von der Bezirkshauptmannschaft verordnet worden und wird auch von den Schülern teilweise schon angenommen. Ich gehe davon aus – auch wenn es aus meiner Sicht nicht ideal ist, dass dieser Zebrastreifen verlegt worden ist –, dass es sich irgendwann einspielen wird."

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Falscher Zebrastreifen soll wieder verschwinden

Der eigenmächtig aufgemalte Schutzweg wurde inzwischen gemeldet. Nach ersten Informationen soll die illegale Markierung rasch wieder entfernt werden.