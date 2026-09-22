i Der 30-Jährige muss sich vor Gericht verantworten (Symbilbild). iStock Streit artete aus Sechs Stiche – Mann wegen Mordversuchs vor Gericht Ein Streit eskalierte im Dezember am Hauptbahnhof. Ein 30-jähriger wurde dabei schwer verletzt. Nun steht der mutmaßliche Angreifer vor Gericht. Von Österreich Heute 22.09.2026, 10:13 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Dienstag beginnt am Landesgericht der Prozess gegen einen 28-jährigen Algerier. Er soll im Dezember 2025 am Südtiroler Platz (Salzburg) einen 30-jährigen Deutschen mit einem Klappmesser attackiert und dabei sechs Mal zugestochen haben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm versuchten Mord vor.

Streit eskalierte

Auslöser soll ein Streit zwischen dem Angeklagten und einem anderen Mann gewesen sein. Mehrere Personen versuchten, die beiden zu trennen. Darunter war auch der 30-Jährige.

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Nach den Vorwürfen der Staatsanwaltschaft soll der 28-Jährige daraufhin zum Messer gegriffen haben. Zunächst soll er dem Deutschen drei Mal gegen das Bein gestochen haben. Danach soll er drei weitere Stiche gegen den Kopf geführt haben.

Opfer erlitt Schnitt- und Stichverletzungen

Der 30-Jährige wurde bei der Attacke an Ober- und Unterschenkel verletzt. Außerdem erlitt er eine rund drei Zentimeter lange Schnittverletzung an der linken Schläfe.

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Für den Angeklagten sprechen die Vorwürfe derzeit eine Reihe von Beweismitteln nicht gerade zu seinen Gunsten: Zeugen sollen ihn belasten, zudem gibt es Aufnahmen einer Überwachungskamera. Auch seine DNA soll auf der mutmaßlichen Tatwaffe sichergestellt worden sein. Die Unschuldsvermutung gilt.