i Die Burg Hohenwerfen ist eine über 950 Jahre alte mittelalterliche Festung, die auf einem 155 Meter hohen Felsen über dem Salzachtal thront. Facebook / burg.hohenwerfen Traumjob im Pongau frei Neuer Job gefällig? In Salzburg wird Burgherr gesucht Auf der Festung Hohenwerfen (S) wird eine neue Leitung gesucht. Organisationstalent ist gefragt. Die Bewerbungsfrist läuft noch bis Donnerstag. Von Österreich Heute 22.09.2026, 22:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schon einmal davon geträumt, auf einer mittelalterlichen Burg mit Ausblick über das ganze Tal zu wohnen?

Im Pongau wird diese Möglichkeit nun Realität: Für die Festung Hohenwerfen wird eine neue Leitung gesucht.

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Organisationstalent statt Ritter-Romantik

Der bisherige Burgherr Marcus Hank verlässt mit Jahresende die fast 950 Jahre alte Burg. Er war drei Jahre lang für das historische Wahrzeichen verantwortlich und wohnte meist auch dort. Nun wird eine Nachfolge gesucht.

Die Anforderungen sind vielfältig: Gesucht wird kein mittelalterlicher Ritter, sondern ein echtes Allround-Talent. Als Burgherr bist du für ein bis zu 15-köpfiges Team verantwortlich, kümmerst dich um Events, Ausstellungen und bist Ansprechpartner für die "Burgschenke". Zusätzlich bist du für die Instandhaltung der Burg, Technik, Brandschutz und Sicherheit zuständig.

Ein Führerschein, gutes Englisch und die Bereitschaft, auf der Burg zu wohnen, werden vorausgesetzt. Eine höhere Ausbildung im Tourismus oder ein vergleichbares Studium ist erwünscht.

Bürgermeister wünscht offenere Anforderungen

Der Werfener Bürgermeister Hubert Stock ist mit dem starken Fokus auf den Tourismusbereich aber nicht ganz zufrieden: „Aus unserer Sicht ist dieser starke Fokus auf das Touristische nicht sinnvoll. Es wäre wünschenswert, die Anforderungen etwas offener zu halten“, erklärt er gegenüber "Salzburg24". Die Zusammenarbeit mit Hank sei „wirklich ein Traum“ gewesen.

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„Wir hoffen einfach, dass seine gute Arbeit fortgeführt wird“, betont Stock. Gesucht werde vor allem ein Organisationstalent, das sich um Bau, Personal und Kultur kümmert. „Langweilig wird es auf der Burg jedenfalls nie“, so der Bürgermeister.

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Wer sich der Herausforderung stellen möchte, kann sich noch bis Donnerstag, 24. September, auf der Karriereseite des Landes Salzburg bewerben.