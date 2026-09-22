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Bei dieser Tankstelle wurde die Zwei-Euro-Marke bei Superbenzin geknackt.
Bei dieser Tankstelle wurde die Zwei-Euro-Marke bei Superbenzin geknackt.
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Diesel noch teurer

Tank-Schock! Hier kostet Benzin über zwei Euro

Die Preise an den heimischen Tankstellen bleiben hoch. Nun knackte auch Benzin die Zwei-Euro-Marke. Die Dieselpreise bewegen sich auf 2,5 Euro zu.
Newsdesk Heute
Von Newsdesk Heute
22.09.2026, 16:29
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Autofahrern müssen derzeit tief in die Tasche greifen, wenn sie ihren Wagen volltanken wollen. Der Krieg im Iran lässt die Spritpreise auch in Österreich explodieren. Auch die beschädigte Ost-West-Pipeline in Saudi-Arabien hat eine Auswirkung auf die Märkte. Es ist ein Trend, der sich noch steigern könnte.

Gegenüber "Heute" hieß es etwa vor Kurzem vom ARBÖ, dass die Spritpreise aufgrund der Rohölknappheit in Richtung der Drei-Euro-Marke steigen könnten. Entscheidend sei, wie sich die Lage in den kommenden Wochen auf den internationalen Energiemärkten entwickelt. Auch das Wetter habe einen Einfluss. Kommt der Winter etwa schnell, steige auch der Heizbedarf. Dies könne sich negativ auswirken.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Hohe Preise in Salzburg

Zuletzt stiegen die Preise bei Superbenzin an Tankstellen in Klosterneuburg bereits über die Zwei-Euro-Marke. Am Dienstag zeigte sich auch im Bundesland Salzburg ein ähnliches Bild. Auch dort wurde dieser Wert geknackt.

ARBÖ warnt: Spritpreis könnte Richtung 3 Euro steigen

Noch dramatischer ist die Lage beim Diesel. Hier erzielte eine Tankstelle in Tweng die absolute Höchstmarke. Dort mussten Autofahrer für einen Liter Diesel satte 2,429 Euro hinlegen.

"Heute" bietet ab sofort einen Extra-Dienst für alle, die beim Tanken ein wenig sparen wollen. Den aktuellen Überblick über alle Preise bietet unser Spritpreis-Rechner. Einfach "Diesel", "Super" oder "Gas" eingeben, dann den Ort oder Bezirk und schon werden die günstigsten Tankstellen aufgelistet.

Spritpreise im Vergleich
Die günstigsten Tankstellen in deiner Nähe
Kartenplatzhalter für Spritpreise
Basierend auf Daten von e-control, ohne Gewähr für die Richtigkeit.
Autofahrerclub: Sprit könnte auf 3 Euro steigen

Österreichische Lösungen gefordert

Um Autofahrer in Österreich zu entlasten, fordert der ARBÖ österreichische Lösungen. Als Beispiel wurde eine temporäre Erhöhung der Pendlerpauschale genannt. Auch eine nationale Übergewinnsteuer – wie sie bereits in Portugal beschlossen wurde – wäre sinnvoll.

Rekord wohl geknackt! Diesel so teuer wie noch nie

Des Weiteren wurden die ab Oktober in Deutschland gültig werdenden Steuersenkungen auf Treibstoff sowie die Aussetzung der Kfz-Steuer für Autos mit weniger als 80 Kilowatt Leistung für 2027 in Italien ins Spiel gebracht.

red,Akt. 22.09.2026, 16:33, 22.09.2026, 16:29
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