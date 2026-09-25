Pikante Chats – Rache-Krimi um Salzburger Bürgermeister

Im roten Hallein rumort es – wir berichteten. Anonym veröffentlichte Chatverläufe, die vom Bürgermeister verfasst worden sein sollen, brachten den Chef der zweitgrößten Stadt Salzburgs in Bedrängnis. Über Nacht waren in der Gemeinde Flugblätter und Sticker aufgetaucht, die pikante Screenshots und Fotos des "höchstpersönlichen Lebensbereichs" von Bürgermeister Alexander Stangassinger (SP) zeigen sollen. Auch der Tageszeitung "Heute" liegen Auszüge der angeblichen Chat-Verläufe vor.
Bisher gab es keine inhaltlichen Äußerungen des Politikers dazu, ob es sich beim höchst-peinlichen Material um echte Unterlagen oder gar um künstlich generierte Fälschungen handelt. Fest steht: Der Bürgermeister ließ umgehend Anzeige erstatten. Derzeit laufen Ermittlungen, bei denen der Bürgermeister als Opfer geführt wird. Der Wiener Top-Anwalt Johannes Fink vertritt den Politiker in allen rechtlichen Angelegenheiten – und der Fall könnte jetzt zum echten Krimi werden.
Denn laut "Heute"-Infos verdichten sich derzeit Hinweise, dass es sich bei dem veröffentlichten Material um eine zusammengeschusterte Schmutzkübelkampagne mit einer Mischung verzerrend dargestellten Screenshots und fiesen Fake-Bildern handeln könnte. Rache dürfte das Motiv sein, ein amtsbekannter Unternehmer, der eine offene Rechnung mit dem Politiker haben dürfte, soll unter Verdacht stehen. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung.