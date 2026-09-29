i Löwe Kiano ist im Zoo Salzburg eingezogen. Ulrike Ulmann Gut eingelebt Löwe "Kiano" – Salzburger Zoo hat neuen König der Tiere Nach dem Tod von Löwin Nala gibt es im Salzburger Zoo wieder ein neues Löwenpaar. Löwe Kiano ist schon ab Montag für Besucher zu sehen, Von Österreich Heute 29.09.2026, 13:53 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Seit Anfang September ist im Salzburger Zoo wieder ein Löwenpaar eingezogen. Der vierjährige Kiano kam aus einem Zoo in Tschechien nach Salzburg. Seine neue Partnerin Dara stammt aus einem Zoo in England und wird im November zwei Jahre alt.

Während die junge Löwin noch in Ruhe an ihre neue Umgebung gewöhnt wird, darf Kiano bereits seine Außenanlage erkunden. Schon morgens vor den Öffnungszeiten geht der stattliche Löwe kurz nach draußen und lernt sein neues Zuhause kennen. Ab Montag können ihn auch die Besucher bestaunen – zumindest bis Mittag.

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Löwin Dara bleibt noch im Hintergrund

Für Dara heißt es dagegen weiterhin: Eingewöhnen. Beide Tiere befinden sich laut Zoo noch in einer sensiblen Phase. Deshalb sind auch im Löwenhaus noch einige Bereiche abgesperrt.

Löwe Kiano im Zoo i ?

Der nächste wichtige Schritt ist, Kiano und Dara zusammenzulassen. Laut Zoo suchen die beiden bereits vermehrt die Nähe des jeweils anderen. "Der nachfolgende Schritt wird nun sein, die beiden Löwen zusammenzulassen. Nachdem sie bereits vermehrt die Nähe des anderen suchen, sind wir hier ganz zuversichtlich", erklärt Geschäftsführerin Sabine Grebner.

Abstand zu Kiano

Auch für die Besucher gibt es vorerst besondere Regeln. Sie sollen nicht direkt bis an die Scheibe herankommen, sondern Abstand zum Löwen halten.

"Im Hinblick auf unsere Besucherinnen und Besucher freuen wir uns, dass Kiano jetzt zu sehen ist und auch andere außer uns diesen wirklich schönen und stattlichen Löwen mit der auffallend üppigen Mähne bewundern dürfen", so Grebner.