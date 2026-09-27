i Valentina S. (27) starb bei einem Unfall in Sri Lanka. Screenshot / Facebook Vor Augen ihrer Freundin Valentina (27) stürzt an Wasserfall in den Tod Eine Italienerin verlor am Ravana Ella-Wasserfall in Sri Lanka den Halt und stürzte rund 30 Meter ab. Die 27-Jährige starb wenig später. Von André Wilding 27.09.2026, 11:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Ausflug zu einem Wasserfall in Sri Lanka endete für eine 27-jährige Italienerin tödlich. Valentina S. stürzte am 24. September beim Ravana Ella-Wasserfall rund 30 Meter in die Tiefe. Ihre Freundin musste das Unglück mitansehen.

Die 27-Jährige arbeitete als Reisekoordinatorin und war gemeinsam mit ihrer Freundin nach Sri Lanka gereist. Während ihres Aufenthalts besuchten die beiden Frauen auch den Ravana Ella-Wasserfall im Süden des Landes, der bei Touristen als Fotomotiv beliebt ist.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Auf Felsbrocken Gleichgewicht verloren

Valentina soll auf einem Felsbrocken oberhalb des rund 30 Meter hohen Hanges gesessen sein. Dort wollte sie die Aussicht genießen und Fotos machen.

Dabei verlor die Italienerin das Gleichgewicht und stürzte vor den Augen ihrer Freundin in die Tiefe.

Ärzte können sie nicht mehr retten

Die 27-Jährige erlitt bei dem Sturz schwere Verletzungen. Unmittelbar nach dem Unfall wurden Rettungsmaßnahmen eingeleitet.

Die Bilder des Tages i ?

Doch für Valentina kam jede Hilfe zu spät. Als sie im örtlichen Spital eintraf, konnten die Ärzte nur noch ihren Tod feststellen.

Die Behörden in Sri Lanka und Italien koordinieren nun die Rückführung der Leiche der 27-Jährigen nach Italien.