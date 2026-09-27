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Valentina S. (27) starb bei einem Unfall in Sri Lanka.
Valentina S. (27) starb bei einem Unfall in Sri Lanka.
Screenshot / Facebook
Vor Augen ihrer Freundin

Valentina (27) stürzt an Wasserfall in den Tod

Eine Italienerin verlor am Ravana Ella-Wasserfall in Sri Lanka den Halt und stürzte rund 30 Meter ab. Die 27-Jährige starb wenig später.
André Wilding
Von André Wilding
27.09.2026, 11:00
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Ein Ausflug zu einem Wasserfall in Sri Lanka endete für eine 27-jährige Italienerin tödlich. Valentina S. stürzte am 24. September beim Ravana Ella-Wasserfall rund 30 Meter in die Tiefe. Ihre Freundin musste das Unglück mitansehen.

Die 27-Jährige arbeitete als Reisekoordinatorin und war gemeinsam mit ihrer Freundin nach Sri Lanka gereist. Während ihres Aufenthalts besuchten die beiden Frauen auch den Ravana Ella-Wasserfall im Süden des Landes, der bei Touristen als Fotomotiv beliebt ist.

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Auf Felsbrocken Gleichgewicht verloren

Valentina soll auf einem Felsbrocken oberhalb des rund 30 Meter hohen Hanges gesessen sein. Dort wollte sie die Aussicht genießen und Fotos machen.

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Dabei verlor die Italienerin das Gleichgewicht und stürzte vor den Augen ihrer Freundin in die Tiefe.

Ärzte können sie nicht mehr retten

Die 27-Jährige erlitt bei dem Sturz schwere Verletzungen. Unmittelbar nach dem Unfall wurden Rettungsmaßnahmen eingeleitet.

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Doch für Valentina kam jede Hilfe zu spät. Als sie im örtlichen Spital eintraf, konnten die Ärzte nur noch ihren Tod feststellen.

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Die Behörden in Sri Lanka und Italien koordinieren nun die Rückführung der Leiche der 27-Jährigen nach Italien.

wil,27.09.2026, 11:00
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