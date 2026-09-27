Valentina (27) stürzt an Wasserfall in den Tod

Ein Ausflug zu einem Wasserfall in Sri Lanka endete für eine 27-jährige Italienerin tödlich. Valentina S. stürzte am 24. September beim Ravana Ella-Wasserfall rund 30 Meter in die Tiefe. Ihre Freundin musste das Unglück mitansehen.
Die 27-Jährige arbeitete als Reisekoordinatorin und war gemeinsam mit ihrer Freundin nach Sri Lanka gereist. Während ihres Aufenthalts besuchten die beiden Frauen auch den Ravana Ella-Wasserfall im Süden des Landes, der bei Touristen als Fotomotiv beliebt ist.
Valentina soll auf einem Felsbrocken oberhalb des rund 30 Meter hohen Hanges gesessen sein. Dort wollte sie die Aussicht genießen und Fotos machen.
Dabei verlor die Italienerin das Gleichgewicht und stürzte vor den Augen ihrer Freundin in die Tiefe.
Die 27-Jährige erlitt bei dem Sturz schwere Verletzungen. Unmittelbar nach dem Unfall wurden Rettungsmaßnahmen eingeleitet.
Doch für Valentina kam jede Hilfe zu spät. Als sie im örtlichen Spital eintraf, konnten die Ärzte nur noch ihren Tod feststellen.
Die Behörden in Sri Lanka und Italien koordinieren nun die Rückführung der Leiche der 27-Jährigen nach Italien.