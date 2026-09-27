i Bei dem Unfall kamen zwei Menschen ums Leben, 26 Personen wurden verletzt. Markus Dorer / EinsatzReport24 A96 komplett gesperrt Reisebus kippt auf Autobahn um – 2 Tote, 26 Verletzte Ein Reisebus mit einer Gruppe von den Philippinen ist auf der A96 bei Buchloe verunglückt. Zwei Menschen starben, 26 wurden verletzt. Von André Wilding 27.09.2026, 09:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein schweres Busunglück hat sich am frühen Morgen auf der A96 bei Buchloe im Ostallgäu ereignet. Ein Reisebus kam von der Autobahn ab und kippte um. Zwei Menschen kamen dabei ums Leben.

Der Unfall passierte kurz nach 6 Uhr bei Buchloe-Ost. In dem Bus befand sich eine größere Reisegruppe. "In dem Reisebus saßen etwa 40 bis 50 Menschen. Es handelt sich um eine Reisegruppe aus den Philippinen", erklärte die Polizei gegenüber der BILD.

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Wohin die Gruppe unterwegs war, ist derzeit noch unklar.

Bus kommt von Fahrbahn ab

Nach den bisherigen Angaben war kein weiteres Fahrzeug an dem Unfall beteiligt. Der Reisebus kam vom rechten Fahrbahnrand ab und stürzte anschließend in eine Mulde neben der Autobahn, heißt es in dem Bericht.

Warum der Bus von der Straße abkam, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

A96 komplett gesperrt

Neben den beiden Todesopfern wurden 26 Menschen verletzt. Eine Person schwebt laut Polizei in Lebensgefahr. Zudem gibt es mehrere Leichtverletzte.

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Der Unfall hat auch massive Auswirkungen auf den Verkehr. Die A96 wurde zwischen Buchloe-Ost und Landsberg am Lech-West in beiden Richtungen vollständig gesperrt.

Die Sperre soll nach den vorliegenden Angaben noch mindestens bis 11 Uhr dauern.