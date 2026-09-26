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Die Polizei fand die Leiche des Mannes.
Die Polizei fand die Leiche des Mannes.
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Familie wohnte mit totem Vater

Zwei Jahre neben Leiche gelebt – dann flog alles auf

Zwei Jahre lang blieb der Tod eines Arztes (77) unbemerkt: Seine Familie lebte mit der Leiche im selben Haus weiter.
Newsdesk Heute
Von Newsdesk Heute
26.09.2026, 16:44
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Grausiger Fund in Spanien: In einem Haus rund 50 Kilometer nordwestlich von Barcelona entdeckten Polizeibeamte die Leiche eines 77-jährigen Mannes. Ein Nachbar hatte die Beamten wegen zunehmendem Müll um das Anwesen in Cabrera d'Anoia herum alarmiert.

Laut dem Bericht von "El Pais" lebten in dem Haus noch die Ehefrau des Mannes (59) und die 22-jährige Tochter. Besonders brisant: Der Mann, der früher als Arzt gearbeitet hatte, soll bereits seit rund zwei Jahren tot gewesen sein.

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Leiche zugedeckt

Demnach sei der 77-Jährige 2024 auf der Couch gestorben. Die beiden Frauen hätten den toten Körper mit einer Decke zugedeckt und ihn in ein Zimmer gelegt. Danach lebten sie einfach weiter mit der Leiche in dem Haus.

Mord-Alarm! Spielende Kinder finden Leiche von Frau

Aktuell gehen die Ermittler von einem natürlichen Tod aus. Es soll keine Hinweise auf ein Verbrechen geben. Nun soll eine Autopsie klären, woran der ehemalige Arzt schlussendlich verstorben ist.

Tote Österreicherin in Italien tagelang unentdeckt

Angaben der Familie zufolge hätten Mutter und Tochter das Haus seit Beginn der Coronapandemie kaum noch verlassen. Sie sollen ihre Einkäufe per Bestellung getätigt und die Pakete dann nachts vor der Tür abgeholt haben.

red,26.09.2026, 16:44
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