i Fünf Menschen gelten als vermisst. REUTERS Mehrere Vermisste Explosion in Athen! Haus stürzt nahe Akropolis ein Schreckliche Szenen in Athen: Nach einer Explosion kam es zu einem Gebäudeeinsturz. Mehrere Personen werden vermisst. Von Newsdesk Heute 25.09.2026, 18:38 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Gegen 7.30 Uhr kam es am Freitag nahe der Akropolis in Athen zu einem heftigen Knall. Auf diesen folgte der Einsturz eines zweistöckigen Gebäudes, berichtet der Sender ERTNews. Demnach soll ein Passant durch herumfliegende Trümmer leicht verletzt worden sein. Zudem wurden zwei Frauen aus einem benachbarten Gebäude von der Feuerwehr gerettet.

Zwei Bewohner sowie drei Touristen gelten weiterhin als vermisst. Die Feuerwehr sucht das betroffene Areal mit einem Spürhund ab. Es sei jedoch unklar, ob sich die Personen zum Zeitpunkt der Explosion in dem Gebäude aufgehalten hätten.

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Gasleck als Auslöser?

Des Weiteren wurde der Bereich nahe dem Hadrianstor im historischen Viertel Plaka abgesperrt. Die Explosion, die möglicherweise durch ein Gasleck ausgelöst wurde, führte auch zu zersprungenen Fensterscheiben in der Umgebung.

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Auch mehrere Autos wurden beschädigt. Über der Stadt war eine große Rauchwolke zu sehen. Die Feuerwehr stand mit sieben Fahrzeugen im Einsatz. Glücklicherweise sollen sich zum Zeitpunkt der Explosion noch nicht so viele Menschen in der Gasse aufgehalten haben.