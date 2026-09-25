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Der Mann wurde vom Team des Rettungshubschraubers geborgen.
Der Mann wurde vom Team des Rettungshubschraubers geborgen.
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Mehrere Verletzungen

Rad-Drama in Italien – Österreicher kracht gegen Baum

Dramatischer Radunfall in Norditalien: Ein Österreicher (30) verlor in den Bergen die Kontrolle und krachte gegen einen Baum.
Newsdesk Heute
Von Newsdesk Heute
25.09.2026, 17:47
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Eine Fahrradtour in Italien endete für einen Österreicher (30) im Spital. Wie der ORF berichtet, war der Mann mit einer gleichaltrigen Gruppe von Landleuten in den Bergen der norditalienischen Provinz Udine unterwegs.

Plötzlich soll der 30-Jährige dann die Kontrolle über sein Fahrrad verloren haben und in einen Baum geprallt sein. Dadurch kam der Österreicher zu Sturz und erlitt mehrere Verletzungen. Er klagte über starke Schmerzen, weswegen seine Begleiter Alarm schlugen.

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Nach dem Hilferuf machte sich ein Rettungshubschrauber auf den Weg zum Unfallort bei Savogna. Dort seilte sich die Besatzung zu dem Verletzten ab. Anschließend wurde der Österreicher mittels Trage geborgen und in ein Krankenhaus gebracht.

red,Akt. 25.09.2026, 17:51, 25.09.2026, 17:47
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