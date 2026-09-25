i Der Mann wurde vom Team des Rettungshubschraubers geborgen. iStock Mehrere Verletzungen Rad-Drama in Italien – Österreicher kracht gegen Baum Dramatischer Radunfall in Norditalien: Ein Österreicher (30) verlor in den Bergen die Kontrolle und krachte gegen einen Baum. Von Newsdesk Heute 25.09.2026, 17:47 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine Fahrradtour in Italien endete für einen Österreicher (30) im Spital. Wie der ORF berichtet, war der Mann mit einer gleichaltrigen Gruppe von Landleuten in den Bergen der norditalienischen Provinz Udine unterwegs.

Plötzlich soll der 30-Jährige dann die Kontrolle über sein Fahrrad verloren haben und in einen Baum geprallt sein. Dadurch kam der Österreicher zu Sturz und erlitt mehrere Verletzungen. Er klagte über starke Schmerzen, weswegen seine Begleiter Alarm schlugen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Die Bilder des Tages i ?

Nach dem Hilferuf machte sich ein Rettungshubschrauber auf den Weg zum Unfallort bei Savogna. Dort seilte sich die Besatzung zu dem Verletzten ab. Anschließend wurde der Österreicher mittels Trage geborgen und in ein Krankenhaus gebracht.