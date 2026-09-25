Rad-Drama in Italien – Österreicher kracht gegen Baum

Eine Fahrradtour in Italien endete für einen Österreicher (30) im Spital. Wie der ORF berichtet, war der Mann mit einer gleichaltrigen Gruppe von Landleuten in den Bergen der norditalienischen Provinz Udine unterwegs.
Plötzlich soll der 30-Jährige dann die Kontrolle über sein Fahrrad verloren haben und in einen Baum geprallt sein. Dadurch kam der Österreicher zu Sturz und erlitt mehrere Verletzungen. Er klagte über starke Schmerzen, weswegen seine Begleiter Alarm schlugen.
Nach dem Hilferuf machte sich ein Rettungshubschrauber auf den Weg zum Unfallort bei Savogna. Dort seilte sich die Besatzung zu dem Verletzten ab. Anschließend wurde der Österreicher mittels Trage geborgen und in ein Krankenhaus gebracht.