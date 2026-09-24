i Es ist der erste Besuch von Xi und seiner Frau in Washington seit mehr als zehn Jahren. REUTERS Großmächte-Gipfeltreffen Trump und Xi beraten über KI, Handel und Sicherheit Beim ersten Besuch von Chinas Staatschef Xi in Washington seit zehn Jahren stehen Handel, Künstliche Intelligenz und globale Sicherheit im Fokus. Von Newsdesk Heute 24.09.2026, 20:27 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

US-Präsident Donald Trump hat in seiner Begrüßungsrede angekündigt, mit Chinas Staatschef Xi Jinping "drängende Fragen" besprechen zu wollen. Dabei geht es um Themen wie Sicherheit, Technologie und "Superintelligenz". Mit diesem Begriff meint der 80-Jährige die Künstliche Intelligenz.

Laut US-Medien hat Trump davor betont, es sei "auch Chinas Position", dass KI nicht staatlich reguliert werden soll. Xi wiederum hat sich für eine stärkere Zusammenarbeit zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt ausgesprochen.

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China und die Vereinigten Staaten hätten "eine historische Verantwortung für die Förderung der menschlichen Entwicklung und des Fortschritts", so Xi. "Wir sollten die Kommunikation stärken."

Auch Musk und Altman kommen

Außerdem hat Xi 100.000 US-Studierende eingeladen, in den nächsten fünf Jahren nach China zu kommen. Beim anschließenden Gespräch zwischen Trump und Xi dürfte es laut Beobachtern auch um heikle Themen wie den Handel, den Krieg im Iran und den Krieg in der Ukraine gehen.

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Für den Abend war ein Staatsbankett für Xi und seine Frau Peng geplant. Daran sollten auch die Chefs mehrerer Tech-Firmen teilnehmen, darunter Elon Musk und der OpenAI-Geschäftsführer Sam Altman. Es ist der erste Besuch von Xi und seiner Frau in Washington seit mehr als zehn Jahren.

Die US-Regierung hat von einem "Meilenstein in den Beziehungen zwischen den beiden Ländern" gesprochen. Als Zeichen des Respekts hat Trump den Gast aus China am Mittwochabend persönlich am Militärflughafen Joint Base Andrews bei Washington empfangen. Der dreitägige Staatsbesuch dauert noch bis Freitag.