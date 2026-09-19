i Trump beschäftigt sich aktuell mit dem Namen der KI. IMAGO/Newscom / AdMedia "Viele denken ..." Neuer Name – Trump startet kuriose Twitter-Umfrage US-Präsident Donald Trump will einen neuen Namen für Künstliche Intelligenz finden. Auf Truth Social lässt er seine Follower abstimmen. Von Newsdesk Heute 19.09.2026, 18:47 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Donald Trump beschäftigt sich derzeit offenbar intensiv mit Künstlicher Intelligenz. Nun geht der US-Präsident noch einen Schritt weiter: Der Begriff "Artificial Intelligence", also Künstliche Intelligenz, gefällt ihm offenbar nicht mehr.

Auf seiner Plattform Truth Social erklärte Trump, viele Menschen würden die Bezeichnung für ungenau und wenig elegant halten. Er selbst bringt deshalb gleich drei neue Namen ins Spiel: "Superior Intelligence", "Extreme Intelligence" und "Supreme Intelligence".

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SI oder EI?

Welche Bezeichnung künftig besser passen würde, sollen seine Follower entscheiden. Trump startete dazu eine öffentliche Umfrage und rief ausdrücklich zur Teilnahme auf. Er spricht bei KI von einer immer größer werdenden "Revolution".

Interessantes Detail: Zwei seiner drei Vorschläge würden mit "SI" abgekürzt werden. Lediglich "Extreme Intelligence" käme auf "EI".

Knappes Rennen erwartet

Zum Zeitpunkt des vorliegenden Screenshots liegt "Extreme Intelligence" mit 45,2 Prozent knapp vor "Superior Intelligence" mit 43,5 Prozent. "Supreme Intelligence" kommt auf 11,3 Prozent. Allerdings waren zu diesem Zeitpunkt erst 62 Stimmen abgegeben worden, die Umfrage lief noch einen Tag.

Trump hatte sich erst wenige Tage zuvor deutlich zur KI-Debatte geäußert. Sicherheitsbedenken und Warnungen vor einer unkontrollierten Entwicklung wies er zurück. Als wichtigste "Leitplanke" für KI bezeichnete er einen starken und klugen Präsidenten.

Ob aus AI tatsächlich einmal EI oder SI wird, dürfte freilich nicht allein an Trumps Umfrage liegen.