i Dichter Rauch war zu sehen. REUTERS Eskalation am Roten Meer Angriffe aus der Luft – Rauchsäule nahe Saudi-Airport Flammen und Rauch nahe dem Flughafen von Riad: Laut Berichten soll ein Öl-Tank von einem Luftangriff zerstört worden sein. Von Newsdesk Heute 19.09.2026, 17:42 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die mit dem Iran verbündete Huthi-Miliz hat Rache für Luftangriffe Saudi-Arabiens geschworen, nun dürfte es zu dieser gekommen sein. Nachdem vor einer "feindlichen Bedrohung aus der Luft" gewarnt wurde, kam es in der Nähe des Flughafens in Riad zu Explosionen.

Wie die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf Augenzeugen berichtet, stieg in weiterer Folge dichter Rauch auf. Die Nachrichtenagentur Reuters schrieb auch von offenen Flammen. Seitens Flightradar24 wurden Flugstreichungen und Verspätungen gemeldet.

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Öl-Tank getroffen

Ziel des Angriffs soll laut einem Journalisten vor Ort ein Treibstofftank des saudischen Ölkonzerns Aramco gewesen sein. "France 24" berichtete davon, dass Feuerwehrleute versucht hätten, den ausgebrannten Öl-Tank zu löschen.

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Zuletzt waren die Kämpfe zwischen Saudi-Arabien und der Huthi-Miliz wieder entflammt. Die Iran-Verbündeten würden aktuell die für den Handel wichtige Meerenge Bab al-Mandab kontrollieren. Zudem gab es Angriffe auf die Ost-West-Pipeline, die in weiterer Folge lahmgelegt wurde.